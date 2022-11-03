Мультфильм от создателей "Смешариков" покажут в Италии и во Франции

Второй сезон мультфильма «Тима и Тома» покажут по телеканалам Франции и Италии. Об этом сообщает ТАСС.
В ноябре мультфильм стартовал на французской VOD-платформе France TV. Отмечается, что в телеэфир анимационный проект выйдет уже в начале 2023 года.
Соглашение о показе второго сезона также достигнуто с итальянским холдингом De Agostini. Мультфильм выйдет в Италии в рождественский период.
Анимационный проект уже стартовал в Северной Македонии и Южной Корее.
«Тима и Тома» — познавательный мультсериал от создателей «Смешариков» и «Фиксиков». Он рассказывает о приключениях бегемотика Тима и слоненка Томы.
Ранее анимационный сериал «Лунтик» вышел на крупнейших цифровых платформах Китая.