Мультфильм от создателей "Смешариков" покажут в Италии и во Франции

Второй сезон мультфильма «Тима и Тома» покажут по телеканалам Франции и Италии. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Мультфильмы/Youtube Мультфильмы/Youtube

В ноябре мультфильм стартовал на французской VOD-платформе France TV. Отмечается, что в телеэфир анимационный проект выйдет уже в начале 2023 года.

Соглашение о показе второго сезона также достигнуто с итальянским холдингом De Agostini. Мультфильм выйдет в Италии в рождественский период.

Анимационный проект уже стартовал в Северной Македонии и Южной Корее.

«Тима и Тома» — познавательный мультсериал от создателей «Смешариков» и «Фиксиков». Он рассказывает о приключениях бегемотика Тима и слоненка Томы.