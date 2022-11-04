5 лучших фильмов с Мэттью МакКонахи

Оскароносный актер и продюсер Мэттью МакКонахи отмечает день рождения — четвертого октября ему исполняется 53 года. В честь праздника «Рамблер» собрал топ фильмов с участием звезды, от которых вы будете пищать от восторга.

Фото: Кадр из фильма "Интерстеллар" Кадр из фильма "Интерстеллар"

«Время убивать» (1996)

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Юридический триллер, сюжет которого завязывается на изнасиловании десятилетней девочки. Преступников суд отпускает под залог, а отец жертвы, подавленный несправедливостью, расстреливает бандитов, из-за чего сам оказывается в тюрьме. Ему грозит газовая камера. Сможет ли блестящий адвокат, не проигравший ни одного дела, добиться признания невиновности своего клиента?

Кадр из фильма "Время убивать"

«Как отделаться от парня за 10 дней» (2003)

Уморительный дуэт Кейт Хадсон и Мэттью МакКонахи в романтической комедии, которая рассказывает о журналистке Энди Андерсон, планирующей познакомиться с парнем, потом своим поведением добиться того, чтобы тот ее бросил, и написать об этом статью. На беду девушки ее выбор пал на молодого рекламного агента Бенджамина Бэрри, который сам как раз заключил с боссом пари, что он сможет влюбить в себя любую девушку за 10 дней…

«Далласский клуб покупателей» (2013)

Драма по реальным событиям с выдающейся игрой Мэттью МакКонахи, которая рассказывает о техасском электрике, у которого в 1985 году обнаружили СПИД. Врачи отвели ему всего 30 дней, но он не пожелал смириться со смертным приговором и сумел продлить свою жизнь, принимая нетрадиционные лекарства, а затем наладил подпольный бизнес по продаже их другим больным.

«Интерстеллар» (2014)

Фантастическая драма Кристофера Нолана с Мэттью МакКонахи и Энн Хэтэуэй в главных ролях, которая рассказывает о коллективе исследователей и ученых, отправляющихся сквозь червоточину (которая предположительно соединяет области пространства-времени через большое расстояние) в путешествие, чтобы превзойти прежние ограничения для космических путешествий человека и найти планету с подходящими для человечества условиями.

«Джентльмены» (2019)

Криминальная комедия Гая Ричи об ушлом американце, который придумал схему нелегального обогащения с использованием поместий обедневшей английской аристократии. Правда, пронырливый журналист приходит к «правой руке» наркоторговца и предлагает тому купить киносценарий, в котором подробно описаны преступления его босса при участии других представителей лондонского криминального мира — партнера-еврея, китайской диаспоры, чернокожих спортсменов и даже русского олигарха.