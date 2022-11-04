5 лучших фильмов с Мэттью МакКонахи

Оскароносный актер и продюсер Мэттью МакКонахи отмечает день рождения — четвертого октября ему исполняется 53 года. В честь праздника «Рамблер» собрал топ фильмов с участием звезды, от которых вы будете пищать от восторга.
Юридический триллер, сюжет которого завязывается на изнасиловании десятилетней девочки. Преступников суд отпускает под залог, а отец жертвы, подавленный несправедливостью, расстреливает бандитов, из-за чего сам оказывается в тюрьме. Ему грозит газовая камера. Сможет ли блестящий адвокат, не проигравший ни одного дела, добиться признания невиновности своего клиента?
Уморительный дуэт Кейт Хадсон и Мэттью МакКонахи в романтической комедии, которая рассказывает о журналистке Энди Андерсон, планирующей познакомиться с парнем, потом своим поведением добиться того, чтобы тот ее бросил, и написать об этом статью. На беду девушки ее выбор пал на молодого рекламного агента Бенджамина Бэрри, который сам как раз заключил с боссом пари, что он сможет влюбить в себя любую девушку за 10 дней…
Драма по реальным событиям с выдающейся игрой Мэттью МакКонахи, которая рассказывает о техасском электрике, у которого в 1985 году обнаружили СПИД. Врачи отвели ему всего 30 дней, но он не пожелал смириться со смертным приговором и сумел продлить свою жизнь, принимая нетрадиционные лекарства, а затем наладил подпольный бизнес по продаже их другим больным.
Фантастическая драма Кристофера Нолана с Мэттью МакКонахи и Энн Хэтэуэй в главных ролях, которая рассказывает о коллективе исследователей и ученых, отправляющихся сквозь червоточину (которая предположительно соединяет области пространства-времени через большое расстояние) в путешествие, чтобы превзойти прежние ограничения для космических путешествий человека и найти планету с подходящими для человечества условиями.
Криминальная комедия Гая Ричи об ушлом американце, который придумал схему нелегального обогащения с использованием поместий обедневшей английской аристократии. Правда, пронырливый журналист приходит к «правой руке» наркоторговца и предлагает тому купить киносценарий, в котором подробно описаны преступления его босса при участии других представителей лондонского криминального мира — партнера-еврея, китайской диаспоры, чернокожих спортсменов и даже русского олигарха.