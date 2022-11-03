Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+21° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Фанаты Гарри Поттера завалили носками могилу эльфа Добби. Это перерастает в экологическую катастрофу

Секрет Фирмы

Трагическая гибель домашнего эльфа Добби из саги о «Гарри Поттере» по-прежнему не оставляет равнодушными поклонников. Они организовали настоящее паломничество на пляж Уэст в графстве Пембрукшир в Уэльсе, где снимали знаменитые кадры фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1». Ежегодно туда приезжает не меньше 75 000 человек, и власти решили, что процесс нужно как-то упорядочить. Разумеется, фанаты их идеям не обрадовались.

Фанаты Гарри Поттера завалили носками могилу эльфа Добби
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

На пляже, где Гарри Поттер похоронил своего убитого злодеями друга, возник стихийный мемориал из деревянных крестов, обложенных галькой. Поклонники саги несут туда носки, разрисовывают камни и чего только там не происходит. Этот проходной двор всерьёз озаботил британский национальный фонд, который следит за сохранностью знаменитого пляжа. В его окрестностях обитают серые тюлени, морские свиньи и огромная популяция морских птиц.

В общем, фонд, обсуждая, как обустроить пляж, затронул и будущее мемориала. Его хотели перенести в подходящее общедоступное место, но поттероманы пообещали, что если будут такие поползновения, то они соорудят новый на том же месте.

Столкнувшись с фанатским недовольством, власти решили не плодить конфликты и пока отступили. Мемориал оставили на месте, но носки и прочие безделушки попросили на пляже всё-таки не оставлять. В них видят угрозу дикой природе. Впрочем, остановит ли это поклонников?

Фильмы,Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1,Гарри Поттер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители