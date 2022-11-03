Фанаты Гарри Поттера завалили носками могилу эльфа Добби

Трагическая гибель домашнего эльфа Добби из саги о «Гарри Поттере» по-прежнему не оставляет равнодушными поклонников. Они организовали настоящее паломничество на пляж Уэст в графстве Пембрукшир в Уэльсе, где снимали знаменитые кадры фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1». Ежегодно туда приезжает не меньше 75 000 человек, и власти решили, что процесс нужно как-то упорядочить. Разумеется, фанаты их идеям не обрадовались.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

На пляже, где Гарри Поттер похоронил своего убитого злодеями друга, возник стихийный мемориал из деревянных крестов, обложенных галькой. Поклонники саги несут туда носки, разрисовывают камни и чего только там не происходит. Этот проходной двор всерьёз озаботил британский национальный фонд, который следит за сохранностью знаменитого пляжа. В его окрестностях обитают серые тюлени, морские свиньи и огромная популяция морских птиц.

В общем, фонд, обсуждая, как обустроить пляж, затронул и будущее мемориала. Его хотели перенести в подходящее общедоступное место, но поттероманы пообещали, что если будут такие поползновения, то они соорудят новый на том же месте.