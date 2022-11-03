Режиссер Дэнни Бойл рассказал, что сценарий зомби-фильму "28 месяцев спустя" уже готов

Британский режиссер и продюсер Дэнни Бойл сообщил, что сценарий к потенциальному продолжению его зомби-хоррора «28 дней спустя» уже написан. Его автором, как и в случае с первой лентой, выступил режиссер, сценарист и писатель Алекс Гарленд («Пляж», «Из машины», «Аннигиляция»). Об этом Бойл рассказал в интервью изданию NME, приуроченному к 20-летию оригинальной картины.

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По словам режиссера, Гарланд написал сценарий для фильма «28 месяцев спустя» еще пару лет назад. Как говорит Бойл, в основе этого текста лежит «прекрасная идея», и ему бы очень хотелось снять эту картину. Постановщик не исключает, что это действительно может произойти, так как сегодня в индустрии делают ставки на проекты, которые станут веским поводом для похода в кино, а «третья часть привлечет людей, если будет [хотя бы] на половину приличной».

Исполнитель главной роли в «28 дней спустя» Киллиан Мерфи, который также давал интервью NME, признался, что каждый раз заводит разговор о продолжении, когда встречается с Бойлом и Гарлендом, поскольку эта идея его очень привлекает.

Фильм «28 дней спустя» вышел на экраны в 2002 году. Спустя пять лет у него появился сиквел «28 недель спустя», в нем Бойл уступил кресло режиссера испанскому постановщику Хуану Карлосу Фреснадильо. Также в 2007 году был выпущен комикс «28 дней спустя: Последствия», рассказывающий о событиях в промежутке между фильмами, а в 2009 году стартовала серия комиксов «28 дней спустя», которая растянулась на 24 выпуска.