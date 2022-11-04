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19 часов назад

Хоррор «Ужасающий-2» выдвинут на «Оскар», чтобы пощекотать нервы членам жюри

Inc-Newsиещё 1

Хоррор «Ужасающий-2» - это фильм без рейтингов, рассказывающий историю по имени Арт, который охотится за людьми в ночь Хэллоуина.

«Ужасающий-2» выдвинут на «Оскар», чтобы пощекотать нервы жюри
Фото: Inc-NewsInc-News

Тем не менее, создатели картины решили выдвинуть его на премию «Оскар», хотя прекрасно понимают, что он даже не будет включен в шорт-лист.

Тем не менее, при официально подаче проекта на соискание премии, члены жюри будут вынужден смотреть фильм от начала и до конца.

«Одна только мысль о том, что высокопоставленные члены «Оскара» наряду с многомиллионными блокбастерами будут вынуждены терпеть экстремальный фильм с бюджетом в 250 тысяч долларов, доставляет нам восторг», - рассказал один из продюсеров картины.

Хотя по доходности в процентном соотношении «Ужасающий-2» показал очень впечатляющие результаты. При бюджете в четверть миллиона вышедший в начале октября фильм уже собрал больше восьми миллионов долларов.

Фильмы,Оскар,
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