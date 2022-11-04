«Ужасающий-2» выдвинут на «Оскар», чтобы пощекотать нервы жюри

Хоррор «Ужасающий-2» - это фильм без рейтингов, рассказывающий историю по имени Арт, который охотится за людьми в ночь Хэллоуина.

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Тем не менее, создатели картины решили выдвинуть его на премию «Оскар», хотя прекрасно понимают, что он даже не будет включен в шорт-лист.

Тем не менее, при официально подаче проекта на соискание премии, члены жюри будут вынужден смотреть фильм от начала и до конца.

«Одна только мысль о том, что высокопоставленные члены «Оскара» наряду с многомиллионными блокбастерами будут вынуждены терпеть экстремальный фильм с бюджетом в 250 тысяч долларов, доставляет нам восторг», - рассказал один из продюсеров картины.