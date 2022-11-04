7 фильмов, заставляющих задуматься о конфликтах с родителями

В большинстве случаев родители оказывают наибольшее влияние на своих детей, но постепенно разница в возрасте начинает приводить к конфликтам. Это естественный призрак разницы поколений, имеющих различные моральные ценности, но не все это понимают. Мы выбрали 7 фильмов из каталога онлайн-кинотеатра KION, которые помогают по-другому взглянуть на отношения с самыми близкими.

Фото: Eva.ru Eva.ru

«Наш отец» (2020, реж. Клаудио Ноче)

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Италия, тяжелые 70-е, за государственными чиновниками охотятся представители радикальных группировок. Обо всем этом не знает 10-летний Валерио (Маттиа Гарачи), который радуется каждому моменту, проведенному вместе с крайне занятым отцом Альфонсо (Пьерфранческо Фавино). Счастливая жизнь мальчика кончается после того, как его дом атакуют преступники.

«Красивый мальчик» (2018, реж. Феликс ван Гронинген)

Основанный на документальном романе фильм, где Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем») играет роль наркозависимого парня. Журналист Дэвид Шефф (Стив Карелл) очень сильно любил своего сына Ника, но не заметил, как тот подсел на метамфетамин. Он готов сделать все ради любимого ребенка, но совершенно не знает, как остановить механизм его саморазрушения.

«Невидимый мир» (2021, реж. Лаура Вандель)

Призер критики Каннского кинофестиваля. Младшая сестра Нора (Майя Вандербек) со слезами на глазах впервые идет в школу за старшим братом Абелем (Гюнтер Дюре), знающим законы детского общества. Они еще не известны Норе, которая всеми силами пытается спасти Абеля от издевательств задир.

«Знакомство с родителями» (2000, реж. Джей Роуч)

Начало прекрасной комедийной франшизы. Грег (Бен Стиллер) очень хочет жениться на Пэм (Тери Поло), но для этого надо встретиться с ее родителями. Мало того, что Грег не самый удачливый в мире человек, отец его возлюбленной Джек Бернс (Роберт Де Ниро) — отставной сотрудник ЦРУ, устраивающий проверки ухажерам дочери.

«Параллельные матери» (2021, реж. Педро Альмодовар)

Модный фотограф Дженис (Пенелопа Крус) хочет устроить раскопки в родной деревне, чьих жителей много лет назад расстреляли солдаты режима Франко. Для этого она находит археолога Артуро (Исраэль Элехальде) и между делом беременеет от него. В больнице Дженис знакомится с девушкой Анной (Исраэль Элехальде), они одновременно рожают, и их детей путают медсестры.

«Каджиллионер» (2020, реж. Миранда Джулай)

Долио Дайн (Эван Рейчел Вуд) родилась в очень странной семье жуликов, не привыкшей платить за вещи и зарабатывать деньги. Поэтому все, что плохо лежит, сразу оказывается в их руках. Долио выиграла три билета на самолет в Нью-Йорк, и родители сразу же придумали классную аферу: «случайно» потерять багаж, чтобы страховая компания выплатила огромную компенсацию.

«Надежда» (2019, реж. Мария Сёдаль)