Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+22° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Босс Warner Bros. Discovery хочет видеть больше фильмов о Гарри Поттере

Чемпионат.comиещё 7

Выступая перед инвесторами глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав рассказал, что компания хочет сосредоточиться на крупных франшизах компании, в том числе на «Гарри Поттере».

Босс Warner Bros. Discovery хочет видеть больше фильмов о Гарри Поттере
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам Заслава, он хочет видеть больше фильмов о Гарри Поттере, однако это ещё нужно согласовать с автором оригинальных книг Джоан Роулинг.

Мы собираемся сосредоточиться на франшизах. У нас 13 лет не было фильмов о Супермене. Мы не снимали «Гарри Поттера» 15 лет. Фильмы DC и фильмы о Гарри Поттере приносили Warner Bros. хорошую прибыль в последние 25 лет.

Слова Заслава не значат, что в работу уже запущены новые фильмы по франшизе о Гарри Поттере, однако это в целом хороший знак и надежда на будущие проекты.

Ранее режиссёр первых двух частей «Гарри Поттера» Крис Коламбус выразил заинтересованность в экранизации пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя».

Фильмы,Дэвид Заслав,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители