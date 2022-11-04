Босс Warner Bros. Discovery хочет видеть больше фильмов о Гарри Поттере

Выступая перед инвесторами глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав рассказал, что компания хочет сосредоточиться на крупных франшизах компании, в том числе на «Гарри Поттере».

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По словам Заслава, он хочет видеть больше фильмов о Гарри Поттере, однако это ещё нужно согласовать с автором оригинальных книг Джоан Роулинг.

Мы собираемся сосредоточиться на франшизах. У нас 13 лет не было фильмов о Супермене. Мы не снимали «Гарри Поттера» 15 лет. Фильмы DC и фильмы о Гарри Поттере приносили Warner Bros. хорошую прибыль в последние 25 лет.

Слова Заслава не значат, что в работу уже запущены новые фильмы по франшизе о Гарри Поттере, однако это в целом хороший знак и надежда на будущие проекты.