Warner Bros. хочет снять больше фильмов о Гарри Поттере

Но для этого руководству компании необходимо договориться с Джоан Роулинг, сообщает The Hollywood reporter.

Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав отметил, что компания планирует продолжать работать над франшизами, включая в производство новые фильмы о Гарри Поттере.

Картины о мальчике-волшебнике, его друзьях и предшественниках оказались весьма прибыльными, принеся компании Warner Bros. огромные суммы. Только за период с 2001 по 2011 годы картины о Гарри Поттере пополнили «копилку» компании почти на 8 миллиардов долларов. А далее последовали фильмы из цикла «Фантастические твари».

В течение 20 лет Warner Bros., Джоан Роулинг и ее команда работали вместе, чтобы радовать поклонников по всему миру захватывающим повествованием и магией волшебного мира, — отмечается в сообщении.

И, кажется, останавливаться на достигнутом Warner Bros. не планирует.