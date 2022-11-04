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2 часа назад

Warner Bros. хочет снять больше фильмов о Гарри Поттере

Мария Кимакович

Но для этого руководству компании необходимо договориться с Джоан Роулинг, сообщает The Hollywood reporter.

Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав отметил, что компания планирует продолжать работать над франшизами, включая в производство новые фильмы о Гарри Поттере.

Картины о мальчике-волшебнике, его друзьях и предшественниках оказались весьма прибыльными, принеся компании Warner Bros. огромные суммы. Только за период с 2001 по 2011 годы картины о Гарри Поттере пополнили «копилку» компании почти на 8 миллиардов долларов. А далее последовали фильмы из цикла «Фантастические твари».

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В течение 20 лет Warner Bros., Джоан Роулинг и ее команда работали вместе, чтобы радовать поклонников по всему миру захватывающим повествованием и магией волшебного мира, — отмечается в сообщении.

И, кажется, останавливаться на достигнутом Warner Bros. не планирует.

Ранее стало известно, что «Дом Дракона» обошел по просмотрам «Гарри Поттера».

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