Героиня-бунтарка в мультфильме «Уэнделл и Уайлд»

Хэллоуин прошёл, но жутенькие и пугающие мультфильмы остаются с нами. Если вы любите «Кошмар перед Рождеством» и «Коралину в Стране Кошмаров», то наверняка будете рады узнать, что у их создателя Генри Селика вышел новый анимационный проект — «Уэнделл и Уайлд».

Фото: tlum.ru tlum.ru

Анимационную картину начали создавать ещё в 2015 году вместе с комедийным дуэтом Джордана Пила и Майкла-Кигана Кея (они же озвучили Уэнделла и Уайлда). А в 2022 году он наконец-то вышел на Netflix. Тлум.Ру посмотрел новинку и готов поделиться впечатлениями — конечно же, без спойлеров.

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О чём мультфильм?

Девочка-бунтарка Кэт вместе с родителями попала в аварию — и выжила только она. С тех пор вся её жизнь изменилась, причём не в лучшую сторону. Спустя пять лет переходов от приёмных семей до детских исправительных учреждений она возвращается в родной город, поступая в католическую школу для девочек.

Именно там её находят братья-демоны Уэнделл и Уайлд: они предлагают ей воскресить родителей в обмен на то, что она призовёт их в мир живых. Но все ведь знают, что сделки с демонами всегда приводят к неожиданным последствиям…

Что показали в мультфильме?

Кукольная атмосфера «Уэнделл и Уайлд» — достойный продолжатель таких проектов Генри Селика, как «Кошмар перед Рождеством» и «Коралина в Стране Кошмаров». Особенная кукольная анимация его работ радует зрителей не первый Хэллоуин — кажется, будто новый мультфильм будет таким же жутеньким долгожителем, как и предыдущие.

Пока студия LAIKA находится на хиатусе, а Studio Ghibli молчит, пока Миядзаки не закончит свой последний фильм, именно такие анимационные работы развлекают фанатов мультфильмов. И кукольная анимация подходит для подобных ужастиков лучше всего.

Важные темы

Потеряв родителей, Кэт сталкивается с внутренними демонами — причём вовсе не воображаемыми. После того, как её родители погибли в автокатастрофе, в которой она винит себя, девочка ожесточилась по отношению к окружающему миру. Неудивительно, что она легко стала жертвой манипуляции братьев из Ада, которые сделали ей заманчивое предложение — а затем обманули.

Воплощение горя в физической форме не впервые появляется в поп-культуре, однако именно в случае этого мультфильма всё выглядит очень гармонично. Кэт не вызывает сожаления — наоборот, она выглядит настоящей воительницей.

Яркие герои

В проекте представлено сразу несколько любопытных персонажи. Это не только закрывшаяся от мира бунтарка Кэт, но и такие же главные герои, как она — Уэнделл и Уайлд, в честь которых назван мультфильм. Они вписываются в классический анимационный формат глупеньких антигероев, постоянно творящих что-то нелепо-злое. При этом полноценными негодяями их назвать трудно.

Отдельного внимания заслуживает светлое пятно истории — одноклассник Кэт, Рауль, и монахиня-экзорцистка Хелли. Именно они показывают главной героине, что не всё в её жизни потеряно, и там определённо есть, за что побороться.

Демоны внутри и снаружи

Один из посылов мультфильма гласит, что на Земле есть вещи и похуже, чем демоны из Ада. По сути, новая работа Селика высмеивает капитализм и его последствия. Относиться к этому можно по-разному, однако и такая точка зрения заслуживает внимания. История о корпоративных монстрах, которые готовы уничтожать чужие жизни (буквально и фигурально) ради наживы, прослеживается на протяжении всего повествования.

Визуальный стиль

Фирменный стиль Генри Селика прослеживается в каждом кадре. Пластилиновые герои выглядят достаточно нелепыми, чтобы быть комичными, однако в своей гиперболичности отлично передают зрителям характеры и эмоции. При этом декорации часто кажутся слишком простыми, однако это делается для того, чтобы зрители могли в полной мере оценить художественность дизайна персонажей.

Стоит ли смотреть мультфильм?

Однозначно да, если вы готовы к чему-то жутенькому и одновременно доброму и жизнеутверждающему. «Уэнделл и Уайлд» вскрывает пороки общества, показывая неидеальных, но очень живых и реалистичных героев, которые борятся с настоящим злом. К тому же, визуально картина поражает воображение, а персонажей и окружение интересно разглядывать.