Критик назвал главный промах картины «А зори здесь тихие»

Кинокритик Александр Шпагин рассказал, почему в фильме «А зори здесь тихие» неправильно расставлены акценты. Несмотря на то, что после выхода на экран военная драма по одноименному произведению Бориса Васильева имела оглушительный успех, в ней были минусы.

Режиссер Станислав Ростоцкий после выхода картины понял, что именно было неправильным в фильме. Зритель должен был увидеть не только трагическую гибель пяти девушек, но и почувствовать пацифистский посыл, который закладывал режиссер.

«Он мне сам говорил, и я ему говорил, что у вас получился во второй серии, ну, такой обычный военный боевик. Того трагизма и той дикой боли, которая была в повести, что происходит разрушение, нет», — рассказал Шпагин в беседе с Пятым каналом.

Шпагин добавил, что режиссер и сам понимал главную задачу, но в какой-то момент испугался. О чем позже сожалел. Также он посчитал лишними цветные сцены в начале и конце фильма, потому что они выбили из общей эмоциональной конвы. Несмотря на это, фильм, по словам Шпагина, прогремел как гром среди ясного неба. Именно потому, что зритель истосковался по качественным фильмам.