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2 часа назад

Новый «Годзила» может выйти в следующем году

Катя Кобышева

Всемирный день Годзиллы не прошел без приятных сюрпризов для поклонников монстра. Новый фильм о Годзилле может выйти на экраны в 2023 году. Об этом пишет издание Hollywood Reporter.

Новый «Годзила» может выйти в следующем году
Фото: кадр из фильма «Годзилла: Возрождение»кадр из фильма «Годзилла: Возрождение»

В этом году Годзилле исполнилось 68 лет, но солидный возраст монстра не мешает поклонникам любить его изо всех сил. Японская студия Toho сообщила, что планирует съемки новой части легендарной франшизы. После "Шин Годзиллы" 2016 года эта картина станет первой, которую снимут в Японии.

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Другие детали пока не сообщаются: ни точная дата выхода, ни даже название нового фильма. Но точно известно, что режиссером станет Такаши Ямазаки - известный художник по визуальным эффектам, который участвовал в создании многих фильмов.

Ранее хоррор «Ужасающий-2» выдвинули на «Оскар» ради шутки.

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