Новинки отечественных фильмов

Достойные внимания отечественные фильмы, только что вышедшие на широкий экран, посмотрела кинообозреватель «Вечерней Москвы» и рекомендует для просмотра нашим читателям.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Жить «как в кино» хочется многим. Куда реже мы думаем о том, что и про нашу жизнь тоже можно снять фильм. Ведь даже в обыкновенных на первый взгляд историях часто заложены глубокие смыслы.

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"Петрополис"

Фантастика.

Молодой мужчина приходит в себя в бетонной камере, где голос требует от него назвать имя и должность — так начинается путешествие Владимира Огнева (актер Антон Шагин) по коридору памяти. Мужчина — ученый, который на протяжении долгих лет работал в особом отделе Организации Объединенных Наций в США, Японии, России — изучал контакт с инопланетянами.

Да, оказывается, внеземная цивилизация давно здесь, на Земле, вот только большинство людей об этом не знают! И теперь будущее человечества зависит от того, сможет ли Огнев найти нужный ответ в своем прошлом. А там остались и прекрасная жена (Юлия Снигирь), и трагедия, которую он не может простить.

Лента — кинематографическая работа художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина. В ее основе — повесть его сына Кирилла Фокина «Огонь», по которой режиссер поставил спектакль «Сегодня. 2016–...»

Отдельно стоит отметить работу Антона Шагина, который легко умудряется менять возраст и эмоциональное состояние персонажа. Его герой за короткое экранное время взрослеет на годы и закаляет свой, некогда наивный, идеализм, так и не позволяя ему превратиться в цинизм.

Кино — размышление о значимости личности и необходимости договариваться.

"Велга"

Реж. Анастасия Нечаева.

Мелодрама.

В рыбацкой деревне на берегу Северного моря живут люди разные: бывший судья (Сергей Шакуров), шаманка (Евгения Манджиева), вдовец-моряк (Алексей Гуськов), у которого две, уже совсем взрослые, дочери — в город перебралась Снега (Александра Тулинова), а рядом осталась Велга (Ольга Бодрова). Помогают ловить рыбу тут и местные мальчишки, среди которых Велга выделяет Кирилла (Антон Федоссев), да и он ее. Все идет своим чередом, пока Снега не приедет в гости и ненароком не пошатнет привычный уклад жизни.

Это полнометражный дебют Анастасии Нечаевой по одноименному рассказу Ивана Бунина. В ленте много красоты северной природы, парящих чаек, волнующегося моря, густых лесов, туманов, а еще нежности и неприкаянности первых сильных чувств. «Здесь — лучше!» — уверенно говорит про свою малую родину Велга, героиня Ольги Бодровой, и искренне в это верит. Кажется, что до таких далеких мест не добраться ни суете, ни корысти, ни соблазнам и стрессам большого города.

"Либерея: охотники за сокровищами"

Приключения.

Тем, кто любит квесты, компьютерные игры и книги с невероятными историями, хорошо известно, что каждый пройденный этап подбрасывает новый вызов. После того как Илья (Тихон Жизневский) обнаружил старинный оклад и поделился снимком в сети, от приключений ему уже не отвертеться. Нежданным помощником становится его отец, с которым парень не так давно познакомился, — ученый Аркадий (Алексей Серебряков). Противником — последователи Сапеги во главе с Максом (Артем Ткаченко).

Чтобы опередить их и найти легендарную библиотеку Ивана Грозного — Либерею, отцу и сыну требуется помощь филолога Арины (Диана Пожарская). А потом начнутся погружения с аквалангом, северные шаманские обряды, хитрые маршруты над и под землей, опасные переговоры... Здесь есть и редкие артефакты, вроде копии костяного трона Ивана Грозного, созданной специально для этого проекта. Кинолента — наш достойный ответ западным блокбастерам, которая вполне может дать начало франшизе.

"Плотник"

Драма.

Семья Осиповых — отец-плотник (Сергей Уманов), мать-домохозяйка (Анна Рыцарева) и их сын-школьник (Виталий Олечкин) вполне счастливо живут в Ульяновске возле Куйбышевского водохранилища. Отец пристраивает к деревянному дому нос корабля, учит мальчика обрабатывать дерево, на рассвете наблюдает за ветряками. Мать в семье «для красоты» — готовит изысканные рецепты, выбирает фирменные вещи с хорошей скидкой, танцует под легкую мелодию.

Заяц — так ласково зовут сына родители — играет с друзьями, живет обычной мальчишеской жизнью. Так продолжается до тех пор, пока однажды у мальчика на теле не появляется странная шишка, а затем еще одна — в дом приходит беда. Начинается поиск врачей, денег на лечение, нестандартных подходов... Другая сторона истории развивается в Москве. Там ревматолог Иван Кириллович (Алексей Филимонов), умеющий говорить правду, готов идти на крайние меры, чтобы в итоге помочь людям, детям.

"Руками"

Реж.: Евгений Григорьев и другие.

Документальный.

Документальный альманах режиссеров, собранный из кадров, снятых в разных уголках нашей страны и собранных в единую историю человека, который каждый день, всю свою жизнь делает дело и поддерживает существование жизни на земле. Реальность ловчее на выдумку, чем люди. На экране зрители увидят: человека, который спасает тела и души в больнице; работника завода, который не просто поймал свою большую рыбу, но и создал возможность другим сделать это; мастера, который вытачивает «скелеты» для бороздящих небо стальных птиц; режиссера, которая нашла своего героя максимально неожиданным способом; многих других — тех, кто печет хлеб, делает обувь, создает предметы интерьера...