Netflix выпустил экранизацию романа Ремарка «На Западном фронте без перемен»

Известный киносервис Netflix выпустил на телеэкраны экранизацию культового романа немецкого писателя Эриха Ремарка «На Западном фронте без перемен».
Особенность данной киноадаптации в том, что в ней изменена концовка драмы. В оригинале у Ремарка главныйгерой не доживает до окончания Первой мировой войны. В романе сообщается, что он погиб 11 октября 1918 года. А в проекте Netflix герой доживает до дня, когда был подписан Пакт о перемирии, положивший конец военным действиям.
Роман «На Западном фронте без перемен», наряду с «Тремя товарищами» и «Черным обелиском», стал одним из самых значимых и читаемых произведений в мировой литературе XX века. Его автор, Эрих Мария Ремарк, был участником боевых действ и знал о событиях Первой мировой не понаслышке.