Netflix выпустил экранизацию романа Ремарка «На Западном фронте без перемен»

Особенность данной киноадаптации в том, что в ней изменена концовка драмы. В оригинале у Ремарка главныйгерой не доживает до окончания Первой мировой войны. В романе сообщается, что он погиб 11 октября 1918 года. А в проекте Netflix герой доживает до дня, когда был подписан Пакт о перемирии, положивший конец военным действиям.