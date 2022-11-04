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2 часа назад

Netflix выпустил экранизацию романа Ремарка «На Западном фронте без перемен»

Слово и Дело

Известный киносервис Netflix выпустил на телеэкраны экранизацию культового романа немецкого писателя Эриха Ремарка «На Западном фронте без перемен».

Netflix выпустил экранизацию романа Ремарка «На Западном фронте без перемен»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Особенность данной киноадаптации в том, что в ней изменена концовка драмы. В оригинале у Ремарка главныйгерой не доживает до окончания Первой мировой войны. В романе сообщается, что он погиб 11 октября 1918 года. А в проекте Netflix герой доживает до дня, когда был подписан Пакт о перемирии, положивший конец военным действиям.

Роман «На Западном фронте без перемен», наряду с «Тремя товарищами» и «Черным обелиском», стал одним из самых значимых и читаемых произведений в мировой литературе XX века. Его автор, Эрих Мария Ремарк, был участником боевых действ и знал о событиях Первой мировой не понаслышке.

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