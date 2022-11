Историю Lamborghini превратили в художественный фильм

60-летний юбилей Lamborghini будет отмечать в следующем году, но уже в 2022 на широкие экраны выйдет художественный фильм, который рассказывает историю итальянского автопроизводителя. Релиз картины Lamborghini: The Man Behind The Legend намечен на 18 ноября — новая работа медиакомпании Lionsgate одновременно выйдет как в кинотеатрах, так и на стриминговых сервисах. Но пока неизвестно, состоится ли релиз нового байопика в России.