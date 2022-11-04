Историю Lamborghini превратили в художественный фильм

60-летний юбилей Lamborghini будет отмечать в следующем году, но уже в 2022 на широкие экраны выйдет художественный фильм, который рассказывает историю итальянского автопроизводителя. Релиз картины Lamborghini: The Man Behind The Legend намечен на 18 ноября — новая работа медиакомпании Lionsgate одновременно выйдет как в кинотеатрах, так и на стриминговых сервисах. Но пока неизвестно, состоится ли релиз нового байопика в России.

Фото: Motor.ru Motor.ru

В числе создателей фильма значатся лауреаты премии «Оскар» Мира Сорвино и Бобби Мореско, которые написали сценарий и занимались съемками. Главные роли сыграли Фрэнк Грилло, воплотивший на экране образ Ферруччо Ламборгини, и Гэбриэл Бирн, оказавшийся в образе Энцо Феррари. История конфликта двух этих бизнесменов и инженеров, приведшая к появлению Automobili Lamborghini, и легла в основу фильма.

Судя по официальному трейлеру, сюжет картины охватит историю Lamorghini с момента основания автопроизводителя как минимум до 1970-х годов, когда был представлен культовый суперкар Lamborghini Countach.