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2 часа назад

Историю Lamborghini превратили в художественный фильм

Motor.ru

60-летний юбилей Lamborghini будет отмечать в следующем году, но уже в 2022 на широкие экраны выйдет художественный фильм, который рассказывает историю итальянского автопроизводителя. Релиз картины Lamborghini: The Man Behind The Legend намечен на 18 ноября — новая работа медиакомпании Lionsgate одновременно выйдет как в кинотеатрах, так и на стриминговых сервисах. Но пока неизвестно, состоится ли релиз нового байопика в России.

Историю Lamborghini превратили в художественный фильм
Фото: Motor.ruMotor.ru

В числе создателей фильма значатся лауреаты премии «Оскар» Мира Сорвино и Бобби Мореско, которые написали сценарий и занимались съемками. Главные роли сыграли Фрэнк Грилло, воплотивший на экране образ Ферруччо Ламборгини, и Гэбриэл Бирн, оказавшийся в образе Энцо Феррари. История конфликта двух этих бизнесменов и инженеров, приведшая к появлению Automobili Lamborghini, и легла в основу фильма.

Судя по официальному трейлеру, сюжет картины охватит историю Lamorghini с момента основания автопроизводителя как минимум до 1970-х годов, когда был представлен культовый суперкар Lamborghini Countach.

Обещают, что история Ферруччо Ламборгини будет представлена максимально аккуратно и исторически корректно, поскольку консультантами создателей картины был сын бизнесмена, Тонино Ламборгини. Напомним, что в 2023 году ожидается премьера фильма Ferrari, в котором американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Майкл Манн намерен рассказать историю Энцо Феррари. Главные роли в этом проекте достались Адама Драйверу и Пенелопе Крус, а также актеру и гонщику Патрику Демпси.

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