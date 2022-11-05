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2 часа назад

Режиссер Энди Серкис отказался снимать третий «Веном» из-за нехватки времени

Inc-News

После успеха второй части «Венома» ее режиссеру Энди Серкису тут же предложили заняться и третьим сезоном проекта.

Режиссер «Венома» отказался снимать третью часть из-за нехватки времени
Фото: Inc-NewsInc-News

Однако постановщик к удивлению многих и, прежде всего, руководства Marvel, от выгодного предложения отказался.

Ходили слухи о якобы имевшем место конфликте или разногласиях по поводу гонорара. Но все оказалось совсем иначе.

Как рассказал сам режиссер в недавнем интервью, его обязательства по другим проектам расписаны на годы вперед и настолько жестко, что он просто не сумел выкроить времени для еще одного «Венома».

Поэтому киновселенную придется осваивать дебютантке супергеройского кино Келли Марсел.

Каким получится этот фильм, кто в нем будет играть, и когда он выйдет на экраны, пока не афишируется.

Фильмы,Веном,Энди Серкис,
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