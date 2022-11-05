Режиссер «Венома» отказался снимать третью часть из-за нехватки времени

После успеха второй части «Венома» ее режиссеру Энди Серкису тут же предложили заняться и третьим сезоном проекта.
Однако постановщик к удивлению многих и, прежде всего, руководства Marvel, от выгодного предложения отказался.
Ходили слухи о якобы имевшем место конфликте или разногласиях по поводу гонорара. Но все оказалось совсем иначе.
Как рассказал сам режиссер в недавнем интервью, его обязательства по другим проектам расписаны на годы вперед и настолько жестко, что он просто не сумел выкроить времени для еще одного «Венома».
Поэтому киновселенную придется осваивать дебютантке супергеройского кино Келли Марсел.
Каким получится этот фильм, кто в нем будет играть, и когда он выйдет на экраны, пока не афишируется.