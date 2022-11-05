Гай Ричи снимет современную адаптацию "Геркулеса"

Популярный британский режиссер Гай Ричи рассказал, что хочет поэкспериментировать и создать современную экранизацию "Геркулеса".
Основной проекта станет одноименный культовый мультфильм Disney 1997 года.
Как отметил Ричи, он вдохновился платформой TikTok.
Продюсер нового "Геркулеса" Джо Руссо пояснил слова режиссера в беседе с Variety. Его слова в переводе приводит издание "Газета.ру".
"Именно поэтому Гай Ричи и подходит для этого — у него есть склонность к экспериментам. Аудитория сегодня слишком много сидит в TikTok, верно? И каковы же будут ожидания таких людей от мюзикла, как они хотят, чтобы он выглядел и ощущался? Это может получиться очень забавно. А еще, возможно, поможет нам раздвинуть границы понимания слова «мюзикл» в современной индустрии".