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1 час назад

Гай Ричи снимет современную адаптацию "Геркулеса"

Стелла Шмель

Популярный британский режиссер Гай Ричи рассказал, что хочет поэкспериментировать и создать современную экранизацию "Геркулеса".

Гай Ричи снимет современную адаптацию "Геркулеса"
Фото: Кадр из мультфильма "Геркулес"Кадр из мультфильма "Геркулес"

Основной проекта станет одноименный культовый мультфильм Disney 1997 года.

Как отметил Ричи, он вдохновился платформой TikTok.

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Продюсер нового "Геркулеса" Джо Руссо пояснил слова режиссера в беседе с Variety. Его слова в переводе приводит издание "Газета.ру".

"Именно поэтому Гай Ричи и подходит для этого — у него есть склонность к экспериментам. Аудитория сегодня слишком много сидит в TikTok, верно? И каковы же будут ожидания таких людей от мюзикла, как они хотят, чтобы он выглядел и ощущался? Это может получиться очень забавно. А еще, возможно, поможет нам раздвинуть границы понимания слова «мюзикл» в современной индустрии".

Ранее мы писали, что известно о первом мультфильме Disney с бодипозитивной главной героиней.

Фильмы,Геркулес,Джо Руссо,Walt Disney,
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