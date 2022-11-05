Гай Ричи снимет современную адаптацию "Геркулеса"

"Именно поэтому Гай Ричи и подходит для этого — у него есть склонность к экспериментам. Аудитория сегодня слишком много сидит в TikTok, верно? И каковы же будут ожидания таких людей от мюзикла, как они хотят, чтобы он выглядел и ощущался? Это может получиться очень забавно. А еще, возможно, поможет нам раздвинуть границы понимания слова «мюзикл» в современной индустрии".