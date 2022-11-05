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1 час назад

Хью Джекман назвал свой любимый фильм

Мира Маркина

Популярный австралийский актер Хью Джекман дал большое интервью изданию Variety, в котором рассказал, какой фильм из всей вселенной супергероев является его самой любимой картиной.

Хью Джекман назвал свой любимый фильм
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Джекман не справился с задачей выделить лишь один фильм – он перечислил две известных работы культовых режиссеров Дика Доннера и Кристофера Нолана, отметив, что каждая из них была хороша в свой период.

«Мой любимый фильм о супергероях… В период взросления — первый «Супермен», фильм Дика Доннера с Кристофером Ривом. Он изменил правила игры.»

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«Еще должен отметить одного из «Бэтменов» Нолана. Отдам предпочтение «Темному рыцарю», — ответил Джекман.

Ранее "Рамблер" рассказывал о самых кассовых фильмах в мире.

Фильмы,Супермен,Бэтмен,Тёмный рыцарь,Хью Джекман,Кристофер Нолан,
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