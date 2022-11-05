Хью Джекман назвал свой любимый фильм

Популярный австралийский актер Хью Джекман дал большое интервью изданию Variety, в котором рассказал, какой фильм из всей вселенной супергероев является его самой любимой картиной.

Джекман не справился с задачей выделить лишь один фильм – он перечислил две известных работы культовых режиссеров Дика Доннера и Кристофера Нолана, отметив, что каждая из них была хороша в свой период.