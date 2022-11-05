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3 часа назад

Скончался голливудский режиссер Дуглас МакГрат

Мира Маркина

На 64-м году жизни скончался голливудский режиссер и сценарист Дуглас МакГрат, об этом сообщило издание IndieWire, посвященное независимому кинематографу.

Скончался голливудский режиссер Дуглас МакГрат
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы опустошены внезапной смертью Дугласа МакГрата. Выражаем самые теплые соболезнования его семье. Да будет память о нем благословением», — было сказано в заявлении издания.

Режиссер скончался в 63 года в своем доме в Нью-Йорке. Последней работой режиссера, в которой он сыграл главную и единственную роль стал спектакль "Все в порядке", ставший его автобиографией.

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МакГрат более известен по своим работам «Пули над Бродвеем» и «Эмма».

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Рубен Флейшер назначен режиссером фильма “Иллюзия обмана 3”.

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