Скончался голливудский режиссер Дуглас МакГрат

На 64-м году жизни скончался голливудский режиссер и сценарист Дуглас МакГрат, об этом сообщило издание IndieWire, посвященное независимому кинематографу.

«Мы опустошены внезапной смертью Дугласа МакГрата. Выражаем самые теплые соболезнования его семье. Да будет память о нем благословением», — было сказано в заявлении издания.

Режиссер скончался в 63 года в своем доме в Нью-Йорке. Последней работой режиссера, в которой он сыграл главную и единственную роль стал спектакль "Все в порядке", ставший его автобиографией.

МакГрат более известен по своим работам «Пули над Бродвеем» и «Эмма».