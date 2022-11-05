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1 час назад

Российские кинотеатры побили рекорд посещаемости впервые с марта этого года

Мир24

Количество зрителей в российских кинотеатрах с 27 октября по 2 ноября составило 2,1 миллионов человек. В последний раз такое количество зрителей было зафиксировано в марте этого года, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Российские кинотеатры побили рекорд посещаемости впервые с марта
Фото: Мир24Мир24

Осенний рост посетителей эксперты связывают с премьерой блокбастера Антона Мегердичева «Сердце пармы», а также еще трех российских картин: «Грозный папа», «Большое путешествие. Специальная доставка» и «Либерия: охотники за сокровищами».

Полные залы ожидаются и в декабре, когда на экраны выйдут еще несколько отечественных премьер.

Ранее сообщалось, что в Московской области проходят съемки фильма режиссера Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед» по мотивам одноименной повести фантаста Кира Булычева. Имена исполнителей главных ролей – Коли Герасимова и Алисы Селезневой – пока не оглашаются. Но известно, что роли родителей героини исполняют Константин Хабенский (профессор Селезнев) и Виктория Исакова (Кира Селезнева).

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