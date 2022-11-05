Российские кинотеатры побили рекорд посещаемости впервые с марта

Количество зрителей в российских кинотеатрах с 27 октября по 2 ноября составило 2,1 миллионов человек. В последний раз такое количество зрителей было зафиксировано в марте этого года, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Осенний рост посетителей эксперты связывают с премьерой блокбастера Антона Мегердичева «Сердце пармы», а также еще трех российских картин: «Грозный папа», «Большое путешествие. Специальная доставка» и «Либерия: охотники за сокровищами».
Полные залы ожидаются и в декабре, когда на экраны выйдут еще несколько отечественных премьер.
Ранее сообщалось, что в Московской области проходят съемки фильма режиссера Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед» по мотивам одноименной повести фантаста Кира Булычева. Имена исполнителей главных ролей – Коли Герасимова и Алисы Селезневой – пока не оглашаются. Но известно, что роли родителей героини исполняют Константин Хабенский (профессор Селезнев) и Виктория Исакова (Кира Селезнева).