Российские кинотеатры побили рекорд посещаемости впервые с марта

Количество зрителей в российских кинотеатрах с 27 октября по 2 ноября составило 2,1 миллионов человек. В последний раз такое количество зрителей было зафиксировано в марте этого года, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.