Премьеру «Крика 6» перенесли, но на более раннюю дату

Компания Paramount объявила об изменениях в премьерной сетке будущих фильмов. И, как оказалось, шестая часть знаменитой серии слэшеров выйдет на экраны раньше, чем планировалось: ужастик «Крик 6» перенесли с 31 на 10 марта 2023 года.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Киностудия заодно перенесла релиз приключенческого боевика «Подземелье и драконы: Воровская честь» с 3 на 31 марта.

Впрочем, из-за ухода Paramount с территории России поклонникам обоих фильмов придётся искать альтернативные способы познакомиться с ними.