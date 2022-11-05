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2 часа назад

Премьеру «Крика 6» перенесли, но на более раннюю дату

Игромания.ру

Компания Paramount объявила об изменениях в премьерной сетке будущих фильмов. И, как оказалось, шестая часть знаменитой серии слэшеров выйдет на экраны раньше, чем планировалось: ужастик «Крик 6» перенесли с 31 на 10 марта 2023 года.

Премьеру «Крика 6» перенесли, но на более раннюю дату
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Киностудия заодно перенесла релиз приключенческого боевика «Подземелье и драконы: Воровская честь» с 3 на 31 марта.

Впрочем, из-за ухода Paramount с территории России поклонникам обоих фильмов придётся искать альтернативные способы познакомиться с ними.

В «Крик 6» нас ждут истории четырёх выживших, которые решили покинуть Вудсборо и начать новую жизнь. Действие будет происходить в том числе в Нью-Йорке. К своим ролям вернулись Дженна Ортега, Мелисса Баррера, Мейсон Гудинг и Джасмин Савой Браун.

Фильмы,Джасмин Савой,Дженна Ортега,
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