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13 часов назад

Актриса Шэрон Стоун сообщила поклонникам о предстоящей операции

Мир24

Актриса Шэрон Стоун сообщила поклонникам о предстоящей операции. Американская звезда призналась в социальных сетях, что у нее обнаружили большую фиброзную опухоль.

Актриса Шэрон Стоун сообщила поклонникам о предстоящей операции
Фото: Мир24Мир24

По словам знаменитости, образование у нее врачи нашли не сразу, хотя она исправно проходила все необходимые исследования. Ее лечащего доктора не смутили жалобы актрисы на резкие боли, поделилась она. Специалист лишь назначил ей серьезную анестезию. Но симптомы не проходили и Стоун обратилась к другому врачу, который и обнаружил опухоль.

«Не дайте себя обмануть, получите еще одно мнение. Это может спасти вам жизнь», – написала 64-летняя актриса в своем аккаунте.

После операции актрисе понадобится некоторое время на реабилитацию. Ее не будет 4–6 недель до полного восстановления, сообщила она поклонникам. А также поблагодарила всех за заботу.

Ранее Шэрон Стоун рассказала о жизни после инсульта. Своими воспоминаниями она поделилась во время беседы с телеведущей Опрой Уинфри. По словам Шэрон, после случившегося ей пришлось сделать паузу в карьере и практически перестать появляться на публике на два года. Актриса также рассказала, что ей пришлось заново учиться ходить и говорить, а на полное восстановление ушло семь лет.

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