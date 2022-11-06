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2 часа назад

Пугающий шедевр Гильермо дель Торо и приключения сатаны в Чертаново: что посмотреть дома

Омск Здесь

"На западном фронте без перемен" в масштабной экранизации Эдварда Бергера, восемь пугающих новелл от Гильермо дель Торо, сверхъестественная комедия с эпатажным Юрием Толоконниковым и новая актёрская работа певца Гарри Стайлса. Рассказываем, что интересного посмотреть в интернете.

Пугающий шедевр дель Торо и приключения сатаны: что посмотреть дома
Фото: Омск ЗдесьОмск Здесь

Культовый роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарка об ужасах войны получил впечатляющее воплощение в масштабной экранизации. Гильермо дель Торо собрал команду сильных режиссёров и снял альманах хорроров. Юрий Колокольников в образе сатаны пытается наладить отношения с сыном в локациях Чертаново. Гарри Стайлс и Флоренс Пью борются с внутренними демонами в идиллических панорамах одноэтажной Америки. Представляем свежую подборку кино и сериалов в рубрике #КиноЗдесь.

Видео дня

"Кабинет редкостей Гильермо дель Торо" - мини-сериал (18+)

Режиссёр: Гильермо Наварро и другие

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.2

Время: 8 серий по 60 минут

О сериале. Новый шедевр от режиссёра "Лабиринта Фавна" и "Формы воды". Хоррор-альманах объединяет восемь страшных историй, отличных по сюжету, но одинаково эксцентричных, ярких и пугающих. Все истории рассказывает сам Гильермо дель Торо, также он является автором двух из восьми новелл.

Что интересного. Закутаться в одеяло и пощекотать нервишки в одиночестве, либо разделить адреналин с компанией? Выбор за вами! Так или иначе, "Кабинет редкостей Гильермо дель Торо" вас точно удивит. Включайте любую серию, хоть ту, где копатель могил вступает в противостояние с Королём крыс, или ту, где увлечённая таксидермией девушка шокирует друзей на Рождество. В сериале две новеллы сняты по произведениям Говарда Лавкрафта. А для ценителей припасены красивые пасхалки, например, где исполнителя главной роли в фильме "Портрет Дориана Грея" просят взглянуть на ожившие картины.

Кому не понравится. Тем, кого отталкивают пугающие, шокирующие, жуткие повороты в историях. Серьёзно, если у вас расшатаны нервы, пропустите этот сериал!

"Конец света" - 1 сезон (18+)

Режиссёр: Александр Незлобин

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.6

Время: 8 серий по 55 минут

О фильме. Простой парень из небогатой семьи, работающий кассиром в супермаркете, оказывается сыном сатаны. Фантастическая комедия с Юрием Колокольниковым и Ксенией Раппопорт от стендап-комика Александра Незлобина.

Что интересного. Стильная и нетипичная российская комедия порадует зрителя отменным юмором, впечатляющими экшен-сценами и великолепной харизмой Юрий Колокольников ("Крюк", "Игра престолов"). Князь тьмы в локациях Чертаново, согласитесь, звучит интересно!

Кому не понравится. Тем, кто устал от сверхъестественных историй про ангелов и демонов. Тем, кому не нравится юмор комика Александра Незлобина.

"На Западном фронте без перемен" (18+)

Режиссёр: Эдвард Бергер

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.8

Время: 148 минут.

О фильме. Вольная экранизация одного из самых ярких романов Эриха Марии Ремарка "На западном фронте без перемен". В центре истории молодой немец Пауль Боймер и его одноклассники, которые добровольцами отправляются воевать на фронты Первой Мировой войны. Ужасы, лишения, потери и суровая правда военных будней быстро отрезвляют юношей. Но дорога домой, кажется, теперь отрезана навсегда…

Что интересного. Режиссёр стильного и трагического мини-сериала "Патрик Мелроуз" с Бенедиктом Камбербэтчем взялся за военную драму. За плечами Эдварда Бергера уже есть заработавший неплохие оценки шпионский триллер "Германия 83" и сильная драма с Брайаном Крэнстоном "Ваша честь". "На Западном фронте без перемен" же впечатлит зрителя масштабностью баталий, минималистичными художественными планами и интересной историей.

Кому не понравится. Те, кто ожидает увидеть доскональную экранизацию книги Ремарка, разочаруются. Из фильма выдернуты ключевые сцены романа, такие как поездка домой, описание отношений с родителями, а также сцена с русскими военнопленными.

"Не беспокойся, дорогая" (18+)

Режиссёр: Оливия Уайлд

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.5

Время: 123 минуты

О фильме. Скандальный триллер Оливии Уайлд с певцом Гарри Стайлсом и актрисой Флоренс Пью в главной роли. По сюжету молодая семья живёт в идиллическом мире одноэтажной Америки. Идеальный мир рушится, когда главная героиня начинает догадываться, что за фанерным лоском посёлка скрывается нечто ужасное.

Что интересного. Скандалы вокруг фильма Уайлд на кинофестивале в Венеции произошли из-за резко негативных отзывов критиков, а также из-за местечковых ссор самих актёров. Тем не менее "Не беспокойся, дорогая" заслуживает внимания из-за красивой картинки, сильного актёрского состава и современной повестки, затронутой в сюжете.

Кому не понравится. Тем, кому не по душе, что фильм местами откровенно копирует "Степфордских жён" 1975 года.

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