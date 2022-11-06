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3 часа назад

Режиссер последних "Мстителей" Джо Руссо назвал отмену фильма "Бэтгерл" "корпоративной социопатией"

Газета.Ru

Американский режиссер и продюсер Джо Руссо ("Мстители: Война бесконечности", "Мстители: Финал") прокомментировал недавнюю отмену кинокомикса DC "Бэтгерл". Соображениями по поводу случившегося он поделился в интервью изданию Variety, которое давал вместе с братом и постоянным соавтором Энтони Руссо.

Джо Руссо назвал отмену фильма "Бэтгерл" "корпоративной социопатией"
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

"На ум приходит мало что столь же громкое, столь же дорогое, что было убито таким вот образом. Это прискорбно, но мы живем в такое время, когда корпоративная социопатия поднимает голову, потому что люди напуганы", — заявил Руссо.

2 августа представители Warner Bros. Discovery объявили, что практически готовая лента "Бэтгерл" по комиксам DC не выйдет ни в кино, ни на стриминговом сервисе HBO Max, как планировалось изначально. Это решение было принято в рамках реализации курса нового руководства компании на сокращение расходов.

В качестве обоснования такой политики гендиректор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав отмечал, что дорогостоящие фильмы бессмысленны в виде стриминговых эксклюзивов (очевидно, намекая в том числе на боевик братьев Руссо "Серый человек" с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом).

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