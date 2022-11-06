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1 час назад

Звезда "Форсажа" Сон Кан дебютировал в режиссуре с комедийным ужастиком про монстров в лагере

Газета.Ru

Американский актер корейского происхождения Сон Кан, известный по роли Хана в серии блокбастеров "Форсаж", выступил режиссером комедийного фильма ужасов "Трясущаяся дрожь" ("Shaky Shivers"). Проект, снятый еще в 2020 году, стал его дебютом в качестве постановщика, пишет The Hollywood Reporter.

Звезда "Форсажа" дебютировал в режиссуре с комедийным ужастиком
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Действие картины разворачивается в 90-е годы, сама лента выполнена в духе ужастиков 80-х, на которых вырос Кан. Сюжет "Трясущейся дрожи" вращается вокруг двух сотрудниц магазина мороженого, которые оказываются в заброшенном лагере и вступают в контакт с монстрами из классических фильмов, вызванными заклинанием из книги.

В настоящий момент Кан и команда заняты поисками дистрибьюторов картины на Американском кинорынке, который проходит в Санта-Монике.

Фильмы,Форсаж,
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