Звезда "Форсажа" дебютировал в режиссуре с комедийным ужастиком

Американский актер корейского происхождения Сон Кан, известный по роли Хана в серии блокбастеров "Форсаж", выступил режиссером комедийного фильма ужасов "Трясущаяся дрожь" ("Shaky Shivers"). Проект, снятый еще в 2020 году, стал его дебютом в качестве постановщика, пишет The Hollywood Reporter.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Действие картины разворачивается в 90-е годы, сама лента выполнена в духе ужастиков 80-х, на которых вырос Кан. Сюжет "Трясущейся дрожи" вращается вокруг двух сотрудниц магазина мороженого, которые оказываются в заброшенном лагере и вступают в контакт с монстрами из классических фильмов, вызванными заклинанием из книги.