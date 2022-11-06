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2 часа назад

Мировые сборы фильма ужасов "Улыбка" превысили $200 млн

Газета.Ru

Психологический хоррор Паркера Финна "Улыбка" собрал более $200 млн в мировом прокате за шесть недель с момента премьеры, пишет Deadline.

Мировые сборы фильма ужасов "Улыбка" превысили $200 млн
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Из этой суммы $99,1 млн пришлись на домашний североамериканский рынок, еще $103,8 млн картине удалось заработать за рубежом. По данным СМИ, производство "Улыбки" стоило порядка $17 млн. Изначально фильм должен был выйти только онлайн, однако после успешных тестовых показов студия Paramount решила выпустить ленту в кино.

Релизу предшествовала экспериментальная рекламная кампания, в рамках которой в различных телепередачах появлялись зловеще улыбающиеся актеры в футболках с названием фильма. По сюжету ленты психотерапевт Роуз (Сози Бейкон из сериала "13 причин почему") сталкивается с загадочными явлениями после самоубийства пациентки.

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