Мировые сборы фильма ужасов "Улыбка" превысили $200 млн

Психологический хоррор Паркера Финна "Улыбка" собрал более $200 млн в мировом прокате за шесть недель с момента премьеры, пишет Deadline.

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Из этой суммы $99,1 млн пришлись на домашний североамериканский рынок, еще $103,8 млн картине удалось заработать за рубежом. По данным СМИ, производство "Улыбки" стоило порядка $17 млн. Изначально фильм должен был выйти только онлайн, однако после успешных тестовых показов студия Paramount решила выпустить ленту в кино.