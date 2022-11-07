Фильм «Черный Адам» возглавил американский бокс-офис

Картина «Черный Адам» с актером Дуэйном Джонсоном в главной роли заработала в мировом прокате свыше 300 млн долларов. Лента возглавила американский бокс-офис. За уикенд фильм принес 18,5 млн долларов за показы в кинотеатрах в США.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

«Черный Адам» за три недели собрал на американском рынке более 137 млн долларов, а в мировом прокате фильм принес свыше 319 млн долларов. В США картина возглавляет бокс-офис уже третью неделю подряд.