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1 час назад

Фильм «Черный Адам» возглавил американский бокс-офис

Слово и Дело

Картина «Черный Адам» с актером Дуэйном Джонсоном в главной роли заработала в мировом прокате свыше 300 млн долларов. Лента возглавила американский бокс-офис. За уикенд фильм принес 18,5 млн долларов за показы в кинотеатрах в США.

Фильм «Черный Адам» возглавил американский бокс-офис
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Черный Адам» за три недели собрал на американском рынке более 137 млн долларов, а в мировом прокате фильм принес свыше 319 млн долларов. В США картина возглавляет бокс-офис уже третью неделю подряд.

Мировая премьера «Черного Адама» прошла 19 октября. Фильм рассказывает о герое, который 5 тыс. лет назад был наделен силами богов Египта и заключен в тюрьму. Однако персонаж оказался на свободе и сейчас показывает всем свой подход к борьбе за справедливость.

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