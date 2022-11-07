4 фильма про русалок, которые заставят поверить в чудеса

Русалки вдохновляли режиссеров 70 лет назад и продолжают вдохновлять сегодня. Подробнее о картинах про этих мифических существ, которые едва ли оставят вас равнодушными – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Всплеск" Кадр из фильма "Всплеск"

"Всплеск", 1984

Привлекательная незнакомка спасает нью-йоркца Аллана Бауэра из беды. Герой влюбляется в отважную девушку, еще не подозревая о том, что она русалка.

"Тайна реки Сучжоу", 2000

Кадр из фильма "Тайна реки Сучжоу"

Однажды мелкий жулик Мардар без памяти влюбляется в Моудань. Вместе с другом ради выкупа он организует похищение возлюбленной, но оно оборачивается фиаско. Вскоре Моудань погибает, утонув в реке при таинственных обстоятельствах. Спустя годы Мардар знакомится с Мэймэй, которая подозрительно похожа на его прошлую любовь.

"Ундина", 2009

Кадр из фильма "Ундина"

Рыбак Сиракуз находит в сетях странную девушку, которая ничего не помнит о своем прошлом. Вместе с тем дочь Сиракуза Энни убеждена, что их новая знакомая – настоящая русалка, которая приносит счастье и удачу.

"Форма воды", 2017