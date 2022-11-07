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3 часа назад

4 фильма про русалок, которые заставят поверить в чудеса

Мира Маркина

Русалки вдохновляли режиссеров 70 лет назад и продолжают вдохновлять сегодня. Подробнее о картинах про этих мифических существ, которые едва ли оставят вас равнодушными – в материале "Рамблера".

4 фильма про русалок, которые заставят поверить в чудеса
Фото: Кадр из фильма "Всплеск"Кадр из фильма "Всплеск"

"Всплеск", 1984

Кадр из фильма "Всплеск"

Привлекательная незнакомка спасает нью-йоркца Аллана Бауэра из беды. Герой влюбляется в отважную девушку, еще не подозревая о том, что она русалка.

"Тайна реки Сучжоу", 2000

Кадр из фильма "Тайна реки Сучжоу"

Однажды мелкий жулик Мардар без памяти влюбляется в Моудань. Вместе с другом ради выкупа он организует похищение возлюбленной, но оно оборачивается фиаско. Вскоре Моудань погибает, утонув в реке при таинственных обстоятельствах. Спустя годы Мардар знакомится с Мэймэй, которая подозрительно похожа на его прошлую любовь.

Небанальные фильмы про вампиров, о которых мало кто знает

"Ундина", 2009

Кадр из фильма "Ундина"

Рыбак Сиракуз находит в сетях странную девушку, которая ничего не помнит о своем прошлом. Вместе с тем дочь Сиракуза Энни убеждена, что их новая знакомая – настоящая русалка, которая приносит счастье и удачу.

"Форма воды", 2017

Кадр из фильма "Форма воды"

Немая Элайза работает уборщицей на секретном военно-исследовательском объекте. Как-то раз в лабораторию привозят человека-амфибию, которого поймали в угоду правительству. Героиня начинает испытывать к пленнику тягу и решает во что бы то ни стало выпустить его на свободу.

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