Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+19° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Лиам Нисон сохранил место в обновленном составе «Возмездия»

Inc-News

К артисту присоединились весьма известные в Голливуде персоны.

Лиам Нисон сохранил место в обновленном составе «Возмездия»
Фото: Inc-NewsInc-News

Продюсеры серьезно изменили первоначальным состав экшен-триллера «Возмездие», а заодно успокоили зрителей.

Дело в том, что многие волновались по поводу судьбы в проекте Лиама Нисона. Но сейчас выяснилось, что исполнитель главной роли в проекте остается.

Более того, к нему присоединились Мэттью Модайн, сыгравший доктора Бренера в «Очень странных делах», Ариан Моайед – исполнитель роли Стива в «Наследниках», а также Керри Кондон из «Лучше звоните Солу».

Что касается сюжета будущей картины, он остается прежним. Однажды живущий в Берлине американский предприниматель везет утром детей в школу, когда ему звонит неизвестный и утверждает о том, что их автомобиль заминирован. Главному герою выдвигают почти невероятные требования, по исполнении которых его семья и он сам останутся в живых.

Фильмы,Возмездие,Наследники,Лучше звоните Солу,Ариан Моайед,Мэттью Модайн,Лиам Нисон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители