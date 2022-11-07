Лиам Нисон сохранил место в обновленном составе «Возмездия»

Дело в том, что многие волновались по поводу судьбы в проекте Л иама Нисона. Но сейчас выяснилось, что исполнитель главной роли в проекте остается.

Более того, к нему присоединились Мэттью Модайн , сыгравший доктора Бренера в «Очень странных делах», Ариан Моайед – исполнитель роли Стива в «Наследниках», а также Керри Кондон из «Лучше звоните Солу» .

Что касается сюжета будущей картины, он остается прежним. Однажды живущий в Берлине американский предприниматель везет утром детей в школу, когда ему звонит неизвестный и утверждает о том, что их автомобиль заминирован. Главному герою выдвигают почти невероятные требования, по исполнении которых его семья и он сам останутся в живых.