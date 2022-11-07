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2 часа назад

«Я не наемный работник»: Тарантино объяснил, почему не станет работать с Marvel

Мира Маркина

В своем интервью изданию "Los Angeles Times" известный режиссер Квентин Тарантино заявил, что не станет снимать картины для Marvel, так как для этого, по его мнению, нужно быть наемным работником, коим он не является.

Тарантино объяснил, почему не станет работать с Marvel
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Чтобы делать такие вещи (снимать комиксы Marvel – прим. ред), нужно быть наемным работником. Я не наемный работник. Я не ищу работу», — объяснил Квентин Тарантино.

Тарантино также отметил, что никогда не принимал такой жанр как комиксы и сам сотрудничать с Marvel не планирует. Однако он нормально относится к супергеройским фильмам и даже отметил работу режиссера Тайки Вайтити «Тор: Рагнарек».

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