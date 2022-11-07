К составу «Убийц цветочной луны» присоединился Джек Уайт

Этот фильм должен был выйти уже в этом году.

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Криминальный вестерн Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" хотели выпустить еще до конца этого года, но потом сдвинули сроки премьеры на 2023 год.

По некоторым данным, релиз проекта могут приурочить к открытию следующего Каннского кинофестиваля.