К составу «Убийц цветочной луны» присоединился Джек Уайт

Этот фильм должен был выйти уже в этом году.
Криминальный вестерн Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" хотели выпустить еще до конца этого года, но потом сдвинули сроки премьеры на 2023 год.
По некоторым данным, релиз проекта могут приурочить к открытию следующего Каннского кинофестиваля.
В фильме замечательный состав: Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Джесси Племонс, Брендан Фрейзер и Лили Глэдстоун, к которым уже в самом разгаре съемок присоединился актер из «Холодной горы» Джек Уайт.
Сама картина станет экранизацией одноименного нон-фикшна Дэвида Гранна и перенесет зрителей в Оклахому двадцатых годов прошлого столетия, где на месте открытых месторождений нефти один за одним странно гибнут местные индейцы.