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1 час назад

К звездному составу «Убийц цветочной луны» присоединился Джек Уайт

Inc-News

Этот фильм должен был выйти уже в этом году.

К составу «Убийц цветочной луны» присоединился Джек Уайт
Фото: Inc-NewsInc-News

Криминальный вестерн Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" хотели выпустить еще до конца этого года, но потом сдвинули сроки премьеры на 2023 год.

По некоторым данным, релиз проекта могут приурочить к открытию следующего Каннского кинофестиваля.

В фильме замечательный состав: Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Джесси Племонс, Брендан Фрейзер и Лили Глэдстоун, к которым уже в самом разгаре съемок присоединился актер из «Холодной горы» Джек Уайт.

Сама картина станет экранизацией одноименного нон-фикшна Дэвида Гранна и перенесет зрителей в Оклахому двадцатых годов прошлого столетия, где на месте открытых месторождений нефти один за одним странно гибнут местные индейцы.

Фильмы,Холодная гора,Брендан Фрейзер,Джесси Племонс,Дэвид Гранн,Джек Уайт,Роберт де Ниро,Мартин Скорсезе,Леонардо ДиКаприо,
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