Фильм Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» появится 26 января в прокате в РФ
Новый боевик режиссера Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» появится в российских кинотеатрах 26 января 2023 года, сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика».
Фильм был снят еще в 2020 году. Он должен был выйти на большие экраны этой весной. Главную роль в фильме исполнил Джейсон Стейтем, он играет шпиона Орсона Форчуна. По сюжету картины смертоносное оружие приобретает преступная группировка украинских гангстеров. Помимо Стейтема в фильме также сыграют Обри Плаза, Хью Грант, Джош Хартнетт, Эдди Марсан, Багзи Мэлоун и Кэри Элвес.
Ранее боевик Гая Ричи «Операция Фортуна» сняли с проката из-за украинских гангстеров.