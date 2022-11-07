Фильм Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» появится 26 января в прокате в РФ

Фильм был снят еще в 2020 году. Он должен был выйти на большие экраны этой весной. Главную роль в фильме исполнил Джейсон Стейтем, он играет шпиона Орсона Форчуна. По сюжету картины смертоносное оружие приобретает преступная группировка украинских гангстеров. Помимо Стейтема в фильме также сыграют Обри Плаза, Хью Грант, Джош Хартнетт, Эдди Марсан, Багзи Мэлоун и Кэри Элвес.