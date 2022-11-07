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1 час назад

У «Не дыши» может появиться третья часть

Чемпионат.com

Стивен Ленг, исполнитель главной роли во франшизе «Не дыши», намекнул в свежем интервью о планах сняться и в третьей части серии фильмов.

У «Не дыши» может появиться третья часть
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По его словам, ему не сложно вернуться к роли слепого старика — слишком долго в этом амплуа он находиться не хочет, но ненадолго возвращаться к нему может без каких-либо трудностей. Тем более «в голове» у героя «очень интересное место».

Я получил удовольствие, не уверен в правильности слов, но да, я получал удовольствие на съемками в «Не дыши» и «Не дыши 2». И также я планирую наслаждаться съемками «Не дыши 3».

Появление третьей части в целом не удивляет, учитывая успех двух предыдущих — при скромных бюджетах в $ 25 млн на оба фильма они совокупно собрали больше $ 200 млн. Да и сюжетно там хватает историей на будущее.

Фильмы,Не дыши,
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