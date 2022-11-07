У «Не дыши» может появиться третья часть

Стивен Ленг, исполнитель главной роли во франшизе «Не дыши», намекнул в свежем интервью о планах сняться и в третьей части серии фильмов.

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По его словам, ему не сложно вернуться к роли слепого старика — слишком долго в этом амплуа он находиться не хочет, но ненадолго возвращаться к нему может без каких-либо трудностей. Тем более «в голове» у героя «очень интересное место».

Я получил удовольствие, не уверен в правильности слов, но да, я получал удовольствие на съемками в «Не дыши» и «Не дыши 2». И также я планирую наслаждаться съемками «Не дыши 3».