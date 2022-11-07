Фильм про Петра I стал самым кассовым неигровым фильмом в истории российского кино

Документально-художественный фильм режиссера Андрея Кравчука "Петр I. Последний царь и первый император" стал самым кассовым неигровым фильмом в истории российского кинематографа, сообщает ТАСС.

"По итогам первого уикенда проката масштабный документально-художественный фильм стал рекордсменом бокс-офиса: картина собрала свыше 63 млн рублей и показала самую высокую заполняемость среди всех новых проектов (24 человека на сеанс) уикенда", - рассказали в кинокомпании "Централ Партнершип".

Фильм рассказывает о знаковых событиях в истории России XVII-XVIII веков. При помощи компьютерных технологий и декораций режиссеру удалось воссоздать сцены битвы при Нарве, взятия Нотебурга, Стрелецкой казни и других знаковых событий петровской эпохи. Ранее стало известно, что фильм "Сердце Пармы" пятую неделю подряд возглавляет прокат в России и СНГ.