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2 часа назад

Фильм "Петр I. Последний царь и первый император" стал самым кассовым неигровым фильмом в истории российского кино

Газета.Ru

Документально-художественный фильм режиссера Андрея Кравчука "Петр I. Последний царь и первый император" стал самым кассовым неигровым фильмом в истории российского кинематографа, сообщает ТАСС.

Фильм про Петра I стал самым кассовым неигровым фильмом в истории российского кино
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"По итогам первого уикенда проката масштабный документально-художественный фильм стал рекордсменом бокс-офиса: картина собрала свыше 63 млн рублей и показала самую высокую заполняемость среди всех новых проектов (24 человека на сеанс) уикенда", - рассказали в кинокомпании "Централ Партнершип".

Фильм рассказывает о знаковых событиях в истории России XVII-XVIII веков. При помощи компьютерных технологий и декораций режиссеру удалось воссоздать сцены битвы при Нарве, взятия Нотебурга, Стрелецкой казни и других знаковых событий петровской эпохи. Ранее стало известно, что фильм "Сердце Пармы" пятую неделю подряд возглавляет прокат в России и СНГ.

Фильмы,Андрей Кравчук,
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