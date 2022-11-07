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1 час назад

Советский фильм «Москва слезам не верит» превзошёл «Бриллиантовую руку» по просмотрам

FBM.ru

Киноленту “Бриллиантовая рука” сняли несколько десятилетий назад, однако по сей день она не утратила своей популярности. Но есть еще два фильма, чей рейтинг даже превосходит указанную советскую картину. Об этом информирует издание PopCornNews, ссылаясь на «Дом кино».

Советский фильм «Москва слезам не верит» превзошёл «Бриллиантовую руку» по просмотрам
Фото: FBM.ruFBM.ru

В частности, больше “Бриллиантовой руки” зрительской аудитории пришлась по душе кинолента Владимира Меньшова “Москва слезам не верит”, которая набрала на 14 млн больше просмотров, нежели комедия про гангстеров. Фильм пересмотрели 90 миллионов зрителей.

Еще более успешным стал фильм “Пираты XX века”, который посмотрели примерно 120 миллионов человек. Есть вероятность, что картина стала популярной благодаря продемонстрированным впервые на советском телевидении приемам карате.

“Бриллиантовая рука” – музыкальная комедия, созданная в 1968 году режиссёром Леонидом Гайдаем. Главные роли исполнили Андрей Миронов и Юрий Никулин. В 1970-м Гайдай и Никулин удостоились Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых «за участие в создании кинокомедий последних лет», в частности картины «Бриллиантовая рука». Слова персонажей вошли словари крылатых фраз и афоризмов, привнесли в разговорную речь более двух сотен цитат из кино.

Москва слезам не верит,Бриллиантовая рука,Владимир Меньшов,Андрей Миронов,Юрий Никулин,Леонид Гайдай,
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