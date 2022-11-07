Советский фильм «Москва слезам не верит» превзошёл «Бриллиантовую руку» по просмотрам

Киноленту “Бриллиантовая рука” сняли несколько десятилетий назад, однако по сей день она не утратила своей популярности. Но есть еще два фильма, чей рейтинг даже превосходит указанную советскую картину. Об этом информирует издание PopCornNews, ссылаясь на «Дом кино».

В частности, больше “Бриллиантовой руки” зрительской аудитории пришлась по душе кинолента Владимира Меньшова “Москва слезам не верит”, которая набрала на 14 млн больше просмотров, нежели комедия про гангстеров. Фильм пересмотрели 90 миллионов зрителей.

Еще более успешным стал фильм “Пираты XX века”, который посмотрели примерно 120 миллионов человек. Есть вероятность, что картина стала популярной благодаря продемонстрированным впервые на советском телевидении приемам карате.