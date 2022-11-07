Netflix снимет кинофильм и мультсериал по Gears of War

Поклонников вселенной для начала ждёт художественный фильм по мотивам Gears of War. За ним канал планирует выпустить мультипликационный сериал для взрослых. И, если первые проекты будут приняты хорошо, то за ними могут последовать и другие.

Пока что не названы ни режиссёры, ни продюсеры будущих экранизаций, но в случае успеха это будет первая экранизация прославленной серии. Кинокомпания New Line получала права на киноадаптацию в 2007 году, а впоследствии компания Universal даже создала сценарий. Однако ни один проект не добрался до экрана.