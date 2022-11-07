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3 часа назад

Netflix снимет кинофильм и мультсериал по Gears of War

Стриминговый канал Netflix объявил о новом проекте. Совместно с канадской студией The Coalition готовится ряд экранизаций культовой серии шутеров Gears of War, которая вскоре отметит своё 16-летие.

Netflix снимет кинофильм и мультсериал по Gears of War
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Поклонников вселенной для начала ждёт художественный фильм по мотивам Gears of War. За ним канал планирует выпустить мультипликационный сериал для взрослых. И, если первые проекты будут приняты хорошо, то за ними могут последовать и другие.

Пока что не названы ни режиссёры, ни продюсеры будущих экранизаций, но в случае успеха это будет первая экранизация прославленной серии. Кинокомпания New Line получала права на киноадаптацию в 2007 году, а впоследствии компания Universal даже создала сценарий. Однако ни один проект не добрался до экрана.

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