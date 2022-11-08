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2 часа назад

Госфильмофонд оцифрует фильмы Киностудии имени Горького

Мир24

Госфильмофонд России оцифрует фильмы Киностудии им. Горького для показа в кинотеатрах, сообщила министр культуры Ольга Любимова, сообщает ТАСС.

Госфильмофонд оцифрует фильмы Киностудии имени Горького
Фото: Мир24Мир24

По словам главы Минкультуры, до этого данная практика применялась с картинами киностудий «Ленфильм» и «Мосфильм». «Госфильмофонд для «Ленфильма» специально оцифровал 100 фильмов «золотой коллекции». Та же самая программа будет и с Киностудией им. Горького», – отметила Любимова.

Ранее в ведомстве рассказали, что Госфильмофонд передаст для проката в российских кинотеатрах свыше 100 оцифрованных картин «Ленфильма». Первые показы могут состояться уже в этом месяце во всех регионах страны.

Ранее сообщалось, что количество зрителей в кинотеатрах России с 27 октября по 2 ноября составило 2,1 миллиона человек. Такое количество зрителей в последний раз фиксировали в марте.

Фильмы,Ольга Любимова,Ленфильм,
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