Скончался сценарист и режиссер Дуглас МакГрат

Сценарист и режиссер театра, телевидения и кино Дуглас МакГрат скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщает New York Post.
О смерти артиста было объявлено продюсерами сольного шоу МакГрата "Все в порядке", премьера которого состоялась в прошлом месяце. Представитель мероприятия рассказал, что причиной ухода из жизни сценариста стал сердечный приступ.
МакГрат был номинирован на премию "Тони" за "Прекрасно: мюзикл Кэрол Кинг", а также на "Оскар" за сценарий "Пули над Бродвеем", который он написал в соавторстве с Вуди Алленом.
Среди других фильмов, в которых МакГрат выступил как сценарист - "Эмма" с Гвинет Пэлтроу и "Николас Никльби" с Чарли Ханнэмом. Он также написал сценарий и снял биографический фильм "Дурная слава" с Тоби Джонсом.