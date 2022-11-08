Скончался сценарист и режиссер Дуглас МакГрат

Сценарист и режиссер театра, телевидения и кино Дуглас МакГрат скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщает New York Post.

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О смерти артиста было объявлено продюсерами сольного шоу МакГрата "Все в порядке", премьера которого состоялась в прошлом месяце. Представитель мероприятия рассказал, что причиной ухода из жизни сценариста стал сердечный приступ.

МакГрат был номинирован на премию "Тони" за "Прекрасно: мюзикл Кэрол Кинг", а также на "Оскар" за сценарий "Пули над Бродвеем", который он написал в соавторстве с Вуди Алленом.