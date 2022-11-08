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23 минуты назад

Номинированный на премию "Оскар" сценарист и режиссер Дуглас МакГрат умер в 64 года

Газета.Ru

Сценарист и режиссер театра, телевидения и кино Дуглас МакГрат скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщает New York Post.

Скончался сценарист и режиссер Дуглас МакГрат
Фото: Газета.RuГазета.Ru

О смерти артиста было объявлено продюсерами сольного шоу МакГрата "Все в порядке", премьера которого состоялась в прошлом месяце. Представитель мероприятия рассказал, что причиной ухода из жизни сценариста стал сердечный приступ.

МакГрат был номинирован на премию "Тони" за "Прекрасно: мюзикл Кэрол Кинг", а также на "Оскар" за сценарий "Пули над Бродвеем", который он написал в соавторстве с Вуди Алленом.

Среди других фильмов, в которых МакГрат выступил как сценарист - "Эмма" с Гвинет Пэлтроу и "Николас Никльби" с Чарли Ханнэмом. Он также написал сценарий и снял биографический фильм "Дурная слава" с Тоби Джонсом.

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