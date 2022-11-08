Обзор фильма «Энола Холмс 2»

Могут ли девушки быть успешными детективами и решать сложные дела? Ещё как — это уже во второй раз доказывает героиня нового фильма в исполнении Милли Бобби Браун.

Фото: tlum.ru tlum.ru

На Netflix вышел фильм «Энола Холмс 2» о продолжении приключений юной сестры Шерлока Холмса в Лондоне. Тлум.Ру посмотрел новинку и готов рассказать о ней без спойлеров.

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О чём фильм?

После окончательного переезда в Лондон Энола Холмс открыла своё частное детективное агентство. Правда, как выяснилось, жизнь молодой девушки-детектива совсем не простая, а единственные, кто готов доверять ей дела, это беспризорники и нищие.

Уже отчаявшись построить карьеру, Энола получила задание от Бесси — та попросила найти пропавшую сестру. Это дело оказывается связанным с тем, что поручили Шерлоку — а расследование привело юную детективку на спичечную фабрику, где работают тысячи девушек.

Что нам показали?

Продолжение сюжета Второй фильм сюжетно продолжает историю первого — Энола начала учиться самостоятельной жизни в Лондоне, Шерлок Холмс стал её опекуном, однако из-за некоторых проблем в жизни ещё непонятно, кто о ком заботится. Мама Энолы всё так же устраивала неприятности окружающим, а заодно помогала своей дочери. Виконт Тьюксбери продолжил устраивать в Лондоне политические реформы. В общем, перед второй частью лучше посмотреть первую, чтобы понимать, кто все эти герои и чем они занимаются.

Старые и новые персонажи

Поклонники Шерлока Холмса Ливанова или Камбербэтча наверняка не в восторге от того, как этого легендарного героя изобразил Генри Кавилл. Однако весь набор героев из первоисточника Артура Конан Дойла в фильме имеется: в первой части зрителям представили Шерлока, Майкрофта и Лестрейда. В сиквеле Майкрофта не показали, зато добавились Мориарти и даже Доктор Ватсон.

Исторические параллели

В фильме «ЭнолаХолмс 2» появилась героиня Сара Чепмен — тем, кто увлекается историей, это имя наверняка покажется знакомым. Картина затрагивает историю спичечной фабрики, которая произошла на самом деле — Сара Чепмен работала в Bryant&May, лондонской компании по производству спичек, основанной в 1843 году.

В июне 1888 года вместе с Анни Безант, писательницей и сторонницей социальных реформ, они опубликовали заметку об ужасных рабочих условиях на фабрике. На следующий день после Дня независимости около 1400 девушек и женщин объявили забастовку, в том числе и Чепмен. Эта акция стала известна как Забастовка девушек со спичками.

Долгожданная любовная линия

Развитие получили и отношения между Энолой и Виконтом Тьюксбери. Они всё такие же неловкие, однако видно, что оба героя выросли — одна раскрывает сложные дела, а другой меняет мир при помощи политики. За их любовными перипетиями приятно наблюдать, а их признания выглядят милыми, наивными и даже в какой-то степени детскими.

Стоит ли смотреть фильм?