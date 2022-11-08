Главную роль, частного дознавателя Бенуа Блана, играет Дэниэл Крейг.Бенуа Блан возвращается с новым делом в трейлере Lionsgate «Достать ножи: Стеклянная луковица».
Согласно официальному синопсису: «Следующее приключение детектива обнаруживает его застрявшим на роскошной частной вилле греческого острова. Но как и почему он туда попал, только первый в ряду многочисленных паззлов. Блан вскоре встречает разрозненную группу друзей, приглашённых миллиардером Майлзом Броном на ежегодную встречу выпускников. В числе гостей бывший бизнес-партнёр Майлза Энди Бранд, действующий губернатор Коннектикута Клэр Дебелла, передовой учёный Лайонел Туссан, фэшен-дизайнер и бывшая модель Бёрди Джей и её добросовестная ассистентка Пег, а также блогер Дюк Коди и его закадычная подруга Уиски. Как и во всех таинственных высококлассных преступлениях, у каждого героя есть свои секреты, ложь и мотивы. Когда случается смерть, каждый попадает под подозрение».
Вернувшись во франшизу, которую он начал, оскаровский номинант, режиссёр Райан Джонсон написал и поставил картину «Достать ножи: Стеклянная луковица», а также обеспечил ей талантливый актёрский состав. В него вошли Дэниэл Крейг, Эдвард Нортон, Жанель Моне, Кэтрин Хан, Лесли Одом мл., Джессика Хенвик, Мэдлин Клайн вместе с Кейт Хадсон и Дейвом Батистой.
Премьера криминального детектива запланирована в кинотеатрах на 23-е ноября. Через месяц фильм будет доступен для стрима на Netflix.