Согласно официальному синопсису: «Следующее приключение детектива обнаруживает его застрявшим на роскошной частной вилле греческого острова. Но как и почему он туда попал, только первый в ряду многочисленных паззлов. Блан вскоре встречает разрозненную группу друзей, приглашённых миллиардером Майлзом Броном на ежегодную встречу выпускников. В числе гостей бывший бизнес-партнёр Майлза Энди Бранд, действующий губернатор Коннектикута Клэр Дебелла, передовой учёный Лайонел Туссан, фэшен-дизайнер и бывшая модель Бёрди Джей и её добросовестная ассистентка Пег, а также блогер Дюк Коди и его закадычная подруга Уиски. Как и во всех таинственных высококлассных преступлениях, у каждого героя есть свои секреты, ложь и мотивы. Когда случается смерть, каждый попадает под подозрение».