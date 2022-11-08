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3 часа назад

Секс в России стоит дешево: обнародованы зарплаты отечественных актрис фильмов для взрослых

Passion.ru

Принято считать, что работники индустрии фильмов для взрослых получают большие деньги за съемки, поэтому бизнес и остается востребованным. С каждым годом ролики 18+ все больше развиваются и привлекают новую аудиторию, отвечая даже самым необычным запросам. Но, как оказалось, актрисы, что идут в индустрию, зарабатывают вовсе не баснословные деньги.

Сколько зарабатывают отечественные актрисы фильмов для взрослых
Фото: PassionPassion

В России девушка, решившая сняться в фильме для взрослых, получит около 100 долларов за работу, что приравнивается к 6000 рублей по нынешнему курсу. При этом сумма не отличается в зависимости от опытности, известности актрисы или сюжета самого фильма.

Иная ситуация складывается на западном рынке. Заграницей опытная артистка 18+ может получить до 2000 долларов за съемку. Это примерно 122 тысячи рублей. Гонорар может изменяться от уровня сложности фильма и известности самой актрисы. Например, за «традиционную» сцену популярная девушка получит больше, чем начинающая. Без опыта актрисе заплатят около 300 долларов – 18 тысяч рублей.

3 знаменитых актрисы, начавших карьеру с фильмов 18+

То же касается и сюжетов. Если съемки предполагают экстремальные сцены, то за них студия производит доплату. Даже начинающая артистка при участии в таком фильме получит около 2500 долларов – примерно 152 тысячи рублей. А гонорар известной актрисы будет в два раза больше.

К слову, получить известность в индустрии не так просто, как кажется на первый взгляд. Актрисы признавались, что ключевое значение в их работе играет «продаваемость». А на нее влияет количество просмотров роликов. Однако нельзя предугадать, какая девушка сможет максимально зацепить аудиторию. Близкие к индустрии люди признавались, что чаще всего предпочитают следить за одной актрисой, которая чем-то их привлекает, и из-за этого ей предлагают астрономические суммы за съемки.

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