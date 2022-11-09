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2 часа назад

«Дело в эмоциях»: Джеймс Кэмерон — о том, почему «Аватар 2» длится больше трёх часов

Чемпионат.comиещё 1

Длительность фильма «Аватар: Путь воды» составит более трёх часов. Это, конечно, очень много, но недавно режиссёр ленты Джеймс Кэмерон в интервью изданию Total Film объяснил такую продолжительность.

«Дело в эмоциях»: Кэмерон — о том, почему «Аватар 2» длится больше трех часов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам Кэмерона, в первой части не было потрачено так много времени на отношения между персонажами и эмоциональный фон. В сиквеле этому уделят гораздо больше времени, поэтому сам фильм получился таким длинным.

Наша цель в том, чтобы рассказать чрезвычайно захватывающую историю на эмоциональной основе. Я бы сказал, что акцент в новом фильме сделан больше на героях, на истории, на отношениях. Мы не тратили столько времени на отношения и эмоции в первом фильме, как во втором, и это более длинный фильм, потому что в нём больше персонажей, которых нужно раскрыть.

К тому же Кэмерон отметил, что это не типичный семейный фильм от Disney, каким его многие представляют. По словам режиссёра, это, конечно, история про семью, но скорее в духе «Клана Сопрано».

«Аватар: Путь воды» выйдет 14 декабря, но не в России.

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