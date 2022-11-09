4 фильма о выживании, от которых волосы дыбом

Чтобы получить порцию адреналина, совсем необязательно рисковать жизнью. Порой достаточно лишь включить подходящий фильм и полностью отдаться просмотру. Подробнее о кинолентах про выживание, от которых не по себе даже зрителям – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "127 часов" Кадр из фильма "127 часов"

"127 часов", 2010

В центре сюжета альпинист-экстремал, который обожает изучать пещеры, спрятанные в каньонах. Однажды он в одиночестве едет в горы и попадает в смертельную ловушку: герой оказывается на волосок от смерти и проводит 127 часов без еды и воды. В основу картины легли реальные события.

"Жизнь Пи", 2012

Пи – сын владельца зоопарка. Юноша живет размеренной жизнью, но внезапно его семья решает эмигрировать из Индии в Канаду. На полпути к другому континенту корабль терпит крушение, и Пи остается в шлюпке с бенгальским тигром, гиеной, зеброй и орангутангом.

"Отмель", 2016

Океан, безлюдный пляж и волны – идеальные условия для серфингистки Нэнси. Однако, отправляясь утром к воде, героиня еще не знает, что очень скоро гигантская акула загонит ее на песчаную отмель.

"Джунгли", 2017