Начались съемки эротической драмы с Петровым в главной роли

История развернется вокруг бизнесмена Матвея и студентки Эли, которые борются за старинный лесопарк. Находчивый предприниматель предлагает девушке пари: семь дней они ходят на свидания, и если Эля не проникнется к нему чувствами, он отказывается от затеи по строительству высотки среди деревьев.