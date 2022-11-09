Начались съемки эротической драмы с Петровым в главной роли

Онлайн-кинотеатр Okko и компания «ССБ Кино» приступили к съемкам эротической драмы «Непослушная». В главных ролях Александр Петров и Анастасия Резник.
История развернется вокруг бизнесмена Матвея и студентки Эли, которые борются за старинный лесопарк. Находчивый предприниматель предлагает девушке пари: семь дней они ходят на свидания, и если Эля не проникнется к нему чувствами, он отказывается от затеи по строительству высотки среди деревьев.
Режиссером ленты выступил Дмитрий Суворов. Помимо Резник и Петрова, в фильме сыграют Ян Цапник, Владислав Ветров и Анна Чурина.