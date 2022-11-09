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1 час назад

Начались съемки эротической драмы с Петровым в главной роли

Слово и Дело

Онлайн-кинотеатр Okko и компания «ССБ Кино» приступили к съемкам эротической драмы «Непослушная». В главных ролях Александр Петров и Анастасия Резник.

Начались съемки эротической драмы с Петровым в главной роли
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

История развернется вокруг бизнесмена Матвея и студентки Эли, которые борются за старинный лесопарк. Находчивый предприниматель предлагает девушке пари: семь дней они ходят на свидания, и если Эля не проникнется к нему чувствами, он отказывается от затеи по строительству высотки среди деревьев.

Режиссером ленты выступил Дмитрий Суворов. Помимо Резник и Петрова, в фильме сыграют Ян Цапник, Владислав Ветров и Анна Чурина.

Фильмы,Анна Чурина,Ян Цапник,Дмитрий Суворов,Владислав Ветров,Александр Петров,
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