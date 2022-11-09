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1 час назад

Джеймс Кэмерон раскрыл детали первого отмененного сценария «Аватара 2»

Чемпионат.com

В конце сентября Джеймс Кэмерон рассказал, что до финального сценария второй части «Аватара» у него был первоначальный сценарий на 130 страниц. Правда, режиссёру он не показался идеальным, поэтому тот его просто выкинул.

Кэмерон раскрыл детали первого отмененного сценария «Аватара 2»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Недавно Кэмерон в интервью изданию Total Film раскрыл детали того самого «выброшенного» сценария сиквела «Аватара». По словам постановщика, в первоначальном сценарии не было некоторых важных элементов, которые появились уже в конечной версии.

Мы немного побаловались. Я работал с командой сценаристов. У нас было много идей. Мы хотели всё уместить, но у нас не получалось. В какой-то момент я сказал: «Я просто закончу сценарий и посмотрю, получится ли это фильм». И я закончил, вышло где-то на 130 страниц.

Режиссёр подчеркнул, что изначально в сценарии не было неожиданных моментов. К тому же, как отметил Кэмерон, сценарий не до конца соответствовал правилам «Аватара».

В нём отсутствовал один из важнейших элементов сиквелов, а именно то, что в нём недостаточно неожиданностей. Он также недостаточно соответствовал правилам «Аватара», то есть сценарий соединял нас с миром грёз, в котором есть духовная составляющая, которую мы даже не можем выразить словами.

В итоге было принято решение взять часть наработок из первого сценария и превратить их в графический роман по франшизе. Как отметил постановщик, в романе можно будет увидеть промежуточные события, произошедшие между первым и вторым фильмами. Он выйдет 6 декабря.

«Аватар: Путь воды» выйдет 16 декабря, но в России ждать премьеру не стоит.

Фильмы,Аватар,Джеймс Кэмерон,
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