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3 часа назад

“Вокзал для двоих” вернется в кинотеатры 17 ноября

Мира Маркина

Завершены работы по реставрации картины Эльдара Рязанова “Вокзал для двоих” 1982 года. Культовый советский фильм вновь поступит в прокат. Соответствующая новость появилась у ТАСС со ссылкой на телеканал “Мосфильм. Золотая коллекция”.

Драму в формате 4К российские кинозрители смогут увидеть уже 17 ноября.

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Напомним, в 1983 году этот фильм с Людмилой Гурченко и Олегом Басилашвили в главных ролях признали лучшим читатели популярного тогда журнала “Советский экран”. Также картину Рязанова высоко оценили жюри Каннского кинофестиваля.

Ранее мы рассказывали, что Киану Ривз вернется к культовой роли.

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