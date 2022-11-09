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1 час назад

«Дэдпула 3» начнут снимать весной 2023 года

Чемпионат.com

«Дэдпула 3» анонсировали в сентябре, да ещё как! Райан Рейнольдс, играющий болтливого наёмника, сообщил, что в проекте примет участие Хью Джекман — он вернётся к роли Росомахи.

«Дэдпула 3» начнут снимать весной 2023 года
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Других деталей о фильме нет, однако недавно Рейнольдс раскрыл, когда планируется начать съёмки фильма. Если всё пойдёт по плану, то производство стартует до лета 2023 года. Вероятнее всего, оно начнётся весной или в начале февраля.

Сам Рейнольдс в предвкушении и не может дождаться начала работы с Хью Джекманом и режиссёром Шоном Леви. Актёр очень рад, что над фильмом будут работать такие люди.

Третья часть «Дэдпула» войдёт в киновселенную Marvel, а ещё у ленты ожидается взрослый рейтинг, несмотря на то что права на персонажа теперь у Disney.

Фильм, кстати, выйдет почти ровно через два года — 8 ноября 2024-го.

Фильмы,Дэдпул,Райан Рейнольдс,Хью Джекман,Шон Леви,Walt Disney,
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