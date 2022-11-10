"Переправа" о жизни на границе России и Китая выйдет в прокат

Киностудия им. М. Горького представит в российском прокате документальный фильм «Переправа» о жизни на границе России и Китая в городах Благовещенск и Хэйхэ. Как сообщает ТАСС, премьера картины состоится 17 ноября.

Петербургский премьерный показ состоится 11 ноября, московский — 14 ноября в киноцентре «Октябрь» Перед показом выступит режиссер фильма, программный директор кинофестиваля «Докер» Настя Тарасова. Главная героиня фильма — китайская студентка Чэнь Юэцзюэ, которая пытается связать свое будущее с Россией. В свою очередь, русский фотохудожник и тренер восточных единоборств Олег хочет стать профессором китайского университета. «Города Благовещенск и Хэйхе разделяет лишь небольшое русло Амура, и с одного берега можно услышать, что происходит на другом, — по воде доносится гул машин, музыка и даже громкие голоса соседней страны. Русские с китайцами в этом месте давно живут бок о бок, поэтому внедряться в это пространство группе издалека было непросто», — рассказала оператор-постановщик Ирина Шаталова.