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50 минут назад

Фильм "Переправа" о жизни на границе России и Китая выйдет в прокат

Газета.Ruиещё 2

Киностудия им. М. Горького представит в российском прокате документальный фильм «Переправа» о жизни на границе России и Китая в городах Благовещенск и Хэйхэ. Как сообщает ТАСС, премьера картины состоится 17 ноября.

"Переправа" о жизни на границе России и Китая выйдет в прокат
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Показы пройдут в рамках проекта «Страна.Doc», показывающего российское документальное кино при поддержке Министерства культуры РФ.

Петербургский премьерный показ состоится 11 ноября, московский — 14 ноября в киноцентре «Октябрь» Перед показом выступит режиссер фильма, программный директор кинофестиваля «Докер» Настя Тарасова. Главная героиня фильма — китайская студентка Чэнь Юэцзюэ, которая пытается связать свое будущее с Россией. В свою очередь, русский фотохудожник и тренер восточных единоборств Олег хочет стать профессором китайского университета. «Города Благовещенск и Хэйхе разделяет лишь небольшое русло Амура, и с одного берега можно услышать, что происходит на другом, — по воде доносится гул машин, музыка и даже громкие голоса соседней страны. Русские с китайцами в этом месте давно живут бок о бок, поэтому внедряться в это пространство группе издалека было непросто», — рассказала оператор-постановщик Ирина Шаталова.

Ранее сообщалось, что в кинотеатрах выйдет отреставрированная версия «Вокзала для двоих».

Фильмы,Переправа,Ирина Шаталова,Минкультуры России,
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