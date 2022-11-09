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2 часа назад

На итальянском фестивале показали российский фильм "Иван Денисович"

Газета.Ru

Фильм российского режиссера Глеба Панфилова »Иван Денисович» по рассказу Александра Солженицына показали на 44-м международном кинофестивале Efebo d'Oro в итальянском Палермо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов.

На итальянском фестивале показали российский фильм "Иван Денисович"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Картина получила международное название «100 минут» и участвует в конкурсной программе вместе с работами Пола Верховена и Фатиха Акина.

Лауреат фестиваля в Палермо станет известен 12 ноября.

Съемки «100 минут» были закончены в мае 2019 года. Главную роль — узника советского лагеря Ивана Денисовича Шухова — сыграл Филипп Янковский.

Мировая премьера фильма прошла на 74-м кинофестивале в Локарно. На этом киносмотре Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro 2021. Позже картина будет показана в Мексике на фестивале Author International Film Festival. Кроме того, ее можно будет увидеть в США — на Life Fest Film Festival в Лос-Анджелесе.

Кроме того, «Иван Денисович» претендовал на «Нику», которую не будут вручать в 2022 году.

Фильмы,Иван Шухов,Пол Верховен,Глеб Панфилов,Филипп Янковский,Александр Солженицын,
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