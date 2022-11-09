Премьера фильма "Слон" в кинотеатре "Иллюзион"

14 ноября в кинотеатре "Иллюзион" на Котельнической набережной состоится премьерный показ фильма "Слон" . Картину представят режиссер и автор сценария Гарик Петросян, продюсеры Гевонд Андреасян и Сарик Андреасян и исполнитель главной роли Павел Прилучный .

Фильм "Слон" – это история об отце, которому предстоит раздобыть внушительную сумму денег на опасную операцию сыну. А еще он должен успеть добраться до больницы за очень короткое время, ведь счет идет на минуты.