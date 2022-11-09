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2 часа назад

Премьера фильма "Слон" в кинотеатре "Иллюзион"

Стелла Шмель

14 ноября в кинотеатре "Иллюзион" на Котельнической набережной состоится премьерный показ фильма "Слон". Картину представят режиссер и автор сценария Гарик Петросян, продюсеры Гевонд Андреасян и Сарик Андреасян и исполнитель главной роли Павел Прилучный.

Фильм "Слон" – это история об отце, которому предстоит раздобыть внушительную сумму денег на опасную операцию сыну. А еще он должен успеть добраться до больницы за очень короткое время, ведь счет идет на минуты.

В широкий прокат фильм выйдет 17 ноября.

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