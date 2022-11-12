Каким был первый кинотрюк в истории

12 ноября 1910 года, ровно 112 лет назад был совершен первый кинотрюк. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Тогда человек прыгнул с раскаленного воздушного шара в реку Гудзон, пока вращалась кинокамера. Подавляющее большинство немых фильмов утеряно для истории — то же самое случилось и с этой картиной. Несмотря на то, что в истории сохранились сведения о том, что тогда был совершен первый кинотрюк, ни один источник не указывает название фильма или имя каскадера.

Единственное свидетельство осталось в обертке жевательной резинки Topps.

Если бы трюк с воздушным шаром 1910 года появился в фильме, снятом сегодня, мы, вероятно, не увидели бы его в длительном общем плане, показывающем ныряльщика по отношению к воздушному шару и реке Гудзон, когда он выпрыгивает из корзины и падает в воду.