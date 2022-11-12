Каким был первый кинотрюк в истории

12 ноября 1910 года, ровно 112 лет назад был совершен первый кинотрюк. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".
Тогда человек прыгнул с раскаленного воздушного шара в реку Гудзон, пока вращалась кинокамера. Подавляющее большинство немых фильмов утеряно для истории — то же самое случилось и с этой картиной. Несмотря на то, что в истории сохранились сведения о том, что тогда был совершен первый кинотрюк, ни один источник не указывает название фильма или имя каскадера.
Единственное свидетельство осталось в обертке жевательной резинки Topps.
Если бы трюк с воздушным шаром 1910 года появился в фильме, снятом сегодня, мы, вероятно, не увидели бы его в длительном общем плане, показывающем ныряльщика по отношению к воздушному шару и реке Гудзон, когда он выпрыгивает из корзины и падает в воду.
Мы бы увидели скорее всего серию снимков, только один из которых показал бы нам общую картину. Большинство из них, скорее всего, были бы отдельными крупными планами, снятыми с рук — например, рука, сжимающая край корзины, ноги человека, отрывающиеся от пола корзины.